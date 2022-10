Quel nom donneriez-vous au Centre culturel d'Ottignies-Louvain-la-Neuve ?

Huit propositions sont faites. Les personnes peuvent en choisir trois ou bien même avancer un ou deux noms.

"Il ne s’agit pas d’un vote populaire, il n’y a pas que le nombre de likes qui comptera. Nous ne faisons pas de fausse promesse, mais nous avons la volonté d’ouvrir le débat vers le public, explique Étienne Struyf, le directeur du Centre culturel. Ce ne sera donc peut-être pas un de ces noms-là qui sera retenu. Le public jouera un rôle d’influenceur et nourrira la réflexion."

Et de continuer : "Changer de nom, c’est aussi changer notre identité visuelle, notre graphisme, notre signature et nos outils de communication. C’est aussi l’occasion de clarifier notre identité, de redéfinir nos valeurs, de définir l’idéal de ce qu’on voudrait être et voudrait faire avec le public. Notre nom actuel est fort institutionnel, or les choses évoluent dans le monde de la culture. Le Wolubilis (Woluwe-Saint-Lambert), l’Atrium57 (Gembloux), La Vénerie (Watermael-Boitsfort), Les Chiroux (Liège)… Ce sont tous des centres culturels qui portent un nom qui crée d’autres liens avec le public. C’est ce type de démarche que nous voulions entreprendre."

Pour permettre au public de comprendre les valeurs, l’idée qui sous-tendent les propositions, une petite explication leur est jointe.

Mais quelles sont-elles ?

Impulso

Cela signifie impulsion en espéranto, cette langue construite avec l’idée de permettre à toutes les personnes de toutes les cultures de communiquer de manière simple. Le mot évoque le dynamisme, l’engouement, le mouvement que la culture initie. Le suffixe "pulso" évoque les pulsations, l’émotion.

La Croisée

C’est le carrefour des arts, des cultures, des rencontres et des partages. C’est la croisée des chemins. C’est aussi l’évocation des quatre entités de la ville qui se rejoignent autour de la culture.

Colonne Culture

C’est la colonne vertébrale, l’architecture, les colonnes grecques, le soutien, le pilier.

Le Pic

C’est l’acronyme de Pôle d’Impulsion Culturel. Cela évoque un sommet, une élévation. Le pic donne un point de vue. C’est aussi la culture qui pique notre curiosité, qui nous pique au vif. C’est un nom court et dynamique qui donne une impulsion, un mouvement à la culture.

La Chamade

Parce que le centre culturel fait battre le cœur de la ville. Le mot évoque le rythme cardiaque, les expériences que l’on ressent et l’on vit.

Keûr

C’est le cœur en wallon. C’est un mot populaire et accessible. Il fait écho à un territoire local et son orthographe atypique donne de la personnalité à une prononciation simple.

Apercio

Du latin apertio, ouverture. L’inclusion, l’accessibilité, la démocratie, l’échange sous-tendent ce nom.

Onova

La lettre O évoque un cercle qui unit, ou encore l’ouverture à toutes les cultures, tous les arts, à tous. C’est aussi le O de Ottignies tandis que nova, neuve, rappelle Louvain-la-Neuve et inspire la nouveauté, la curiosité et la découverte.

Pour participer à la consultation, il faut scanner le QR Code se trouvant au centre culturel, sur des affiches, sur les réseaux sociaux ou sur les 7 cubes urbains répartis dans la localité.

Les participants ont la possibilité de gagner deux places de spectacle.

Fin de l’année, le centre culturel fixera le choix de son nouveau nom qu’il dévoilera en mars, le temps de mettre en place toutes les transformations qui accompagnent ce changement.

"Nous voulons créer une image forte, reconnaissable et générant un sentiment d’appartenance, soutient Michaël Gaux, le président du Centre culturel. Cela permettra à notre public de redécouvrir notre univers et de susciter la curiosité d’un public qui ne nous connaît pas encore et qu’on espère plus jeune."

Depuis fin 2019, le Centre culturel a entamé un processus de modernisation. La direction a été renouvelée, le bâtiment va être rénové et le hall d’entrée devrait être rendu plus accueillant, notamment. Et bientôt, on ne dira donc plus le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve...