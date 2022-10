Du 11 au 15 octobre prochains, le théâtre de Louvain-la-Neuve propose une dizaine de spectacles, à commencer par Mutante, le 11 octobre, à 19 h, au Musée L. Il s’agit d’une danse-performance autour de la sculpture du mouvement. C’est une création de la Compagnie Transitscape, d’Emmanuelle Vincent, l’artiste en résidence cette année de l’UCLouvain.

Renforcer les liens entre le Vilar et l’UCLouvain

Car le festival est aussi l’occasion de renforcer les liens et les collaborations entre le Vilar et l’université.

En 2020, l’UCLouvain a lancé un fonds recherche-création pour "replacer la culture au cœur même des trois missions - enseignement, recherche, service à la société - de l’université", explique Ralph Dekoninck, conseiller du recteur pour la culture.

L’objectif est de mettre en relation des chercheurs et des artistes. "Et on a envie d’exploiter le fruit de ces rencontres", soutient Emmanuel Dekoninck, le directeur du Vilar.

Le vendredi 14 octobre, Kévin, une conférence-spectacle se donnera ainsi à 20 h au Théâtre Blocry dans le cadre du festival Out of the box. Ce spectacle de la Compagnie Chantal & Bernadette interroge l’image qu’on a de l’école et se base sur les travaux d’un groupe de recherche de l’UCLouvain.

Le jour où l’athlète Fosbury cassa les codes du saut en hauteur

L’artiste en résidence présentera aussi pendant le festival 20 octobre 1968, Mexico. Ce jour-là, aux Jeux olympiques, l’athlète américain Fosbury bouscule les codes en sautant en hauteur d’une manière inédite. Depuis, sa technique, qui porte son nom, a été adoptée par tous les sauteurs en hauteur pour défier les lois de l’attraction terrestre.

Sur scène, il y aura des jeunes sauteurs, des danseuses contemporaines mais aussi des personnes âgées recrutées via une annonce publiée par le Vilar. "Différentes corporalités cohabiteront sur scène dans cette ode au mouvement", souligne Pierre Larauza, de la Compagnie Transitscape. Et Emmanuelle Vincent d’ajouter : "L’idée est de repousser les limites. Au sein de la compagnie, on déteste les cadres."

Le programme

- Le mardi 11 octobre, à 19 h, Mutante, au Musée L.

- Le mercredi 12 octobre, à 19 h, Dans l’Atelier, au Théâtre Blocry, un spectacle de marionnettes du Tof Théâtre, compagnie de Genappe.

Et à 20 h 30, au Studio 12, 20 octobre 1968, Mexico.

- Le jeudi 13 octobre, à 19 h 15, Les Lois fondamentales de la stupidité humaine, de La Horde furtive, au Théâtre Blocry. "C’est très instructif", sourit le directeur du Vilar.

Suit, à 20 h 15, au Studio 12, Hyperlaxe, du cirque acrobatique par la Compagnie Te Koop.

- Le vendredi 14 octobre, à 18 h 30, Tout/Rien, de la Compagnie Modo Grosso au Studio 12. "Une immersion dans les rêves. C’est subjuguant, fascinant."

Et à 20 h, Kévin.

- Le samedi 15 octobre, à 15 h, 16 h et 17 h, Moon - Bascule, du cirque acrobatique par la Compagnie Barks sur la Grand-Place. "C’est ouvert à tous ceux qui passeront par là. C’est impressionnant."

À 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30, sur le parking de l’Aula Magna, Pakman de la compagnie Post uit Hessdalen. "C’est un spectacle de jonglerie qui se tient dans un semi-remorque..."

Et à 19 h, au Studio 12, Frankenstein par la Compagnie Karyatides. "En termes de spectacle d’objets, c’est ce qu’il y a de plus magnifique."

- Enfin, du mercredi 12 au vendredi 14 octobre, de 16 h à 20 h, et le samedi 15 octobre de 15 h à 19 h, le Tof Théâtre sera présent sur la Grand-Place avec Mémoires d’un trou de serrure (pour adultes) pour découvrir ce qui se passe derrière la porte.

Une soirée : 10 € (-26 ans, chercheur d’emploi, personne handicapée) ou 12 €. Quatre soirées : 30 ou 35 €. www.levilar.be.