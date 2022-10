Ottignies-Louvain-la-Neuve signe la charte « Ville Amie Démence »

La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve est devenue ce lundi "Ville Amie Démence". Julie Chantry, bourgmestre, Benoît Jacob, échevin des Aînés, et Sabine Henry, présidente nationale de la Ligue Alzheimer, ont en effet signé la charte marquant l’engagement de la Ville à aider les personnes souffrant de démence et leurs proches. Sabine Henry: "La démence touche généralement des personnes âgées mais parfois aussi des personnes plus jeunes. La Ville a d’abord désigné une personne de référence, appelée proxidem, pour “proximité démence”."