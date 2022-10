« Je te promets », un thriller malaisant donc réussi au Vilar, à Louvain-la-Neuve

Après 1 h 45 haletante, pas de doute, c’est pari gagné.

Nous sommes dans la forêt ardennaise, au beau milieu de nulle part. Cinq amis qui se connaissent depuis la plus tendre enfance se réunissent pour l’anniversaire de l’un d’eux. Thierry, le nouveau compagnon d’Hélène, est aussi de la partie. Il est comédien, il est plus jeune, il est noir. Tout ou presque le différencie du groupe et, nouveau venu, il est forcément pris à partie par la troupe dans laquelle il ne se sent pas trop à sa place. La nuit, il se lève pour boire et il pense voir Karim partir en voiture. Le lendemain matin, la garde forestière vient les prévenir qu’un sans-papiers a été tué sur la route, percuté par une voiture...

Thierry doit-il partager ses doutes à la police ? La question va le hanter.

Comme les éléments mobiles du décor qui tournent et se détournent, l’engrenage se met en branle, dans une ambiance de plus en plus pesante et oppressante, soutenue en cela par le jeu de lumière et la musique, sans oublier quelques effets - ou ficelles - qui ont le don de faire sursauter les spectateurs.

Dans cette mise en scène signée Jasmina Douieb, coauteure de la pièce, les comédiens ont le ton juste pour faire vivre ce huis clos tendu et effroyable où un homme fait face à un groupe sombrant dans une solidarité pernicieuse. On se tortille sur son siège tellement Je te promets arrive à nous mettre mal à l’aise. Mais n’était-ce pas le but de ce thriller ?

La pièce affiche complet au Vilar, mais elle se jouera du 11 au 22 octobre au Varia, à Bruxelles.