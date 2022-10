Inauguration de la première station d’épuration à filtres plantés de roseaux en Brabant wallon (vidéo)

Cette station de l’inBW est située rue des Prairies, à côté de la cressonnière, sur un terrain donné par la Ville. Fonctionnelle depuis avril dernier, elle a été officiellement inaugurée ce lundi 3 octobre.

Après les grosses stations d’épuration, l’inBW investit dans de petites installations pour arriver à 100% des eaux usées traitées. ©Jacques Duchateau

"Nous avons l’ambition d’épurer 100% des eaux usées du Brabant wallon, souligne le président de l’intercommunale, Christophe Dister (MR), par ailleurs bourgmestre de La Hulpe. Nous avons beaucoup investi ces dernières années en construisant des grandes stations d’épuration. 98% des eaux sont actuellement épurées dans la province. Il en reste 2%. Ce sont les eaux usées les plus compliquées à traiter car elles proviennent des zones rurales."

Pour 230 équivalents-habitants

Mais une petite station, comme celle de Pinchart qui a une capacité de 230 équivalents-habitants – à titre de comparaison, la station de Basse-Wavre a une capacité de 200 000 équivalents-habitants -, est une des solutions pour permettre d’atteindre cet objectif de 100% d’eaux usées traitées avant rejet dans la rivière. "Cette station est parfaitement adaptée à un milieu rural, assure Laurent Dauge, le directeur général d’inBW. Et elle s’intègre parfaitement dans le paysage."

Après les grosses stations d’épuration, l’inBW investit dans de petites installations pour arriver à 100% des eaux usées traitées. ©Jacques Duchateau

Elle consomme 5 à 10 fois moins d’énergie qu’une station classique. Par contre, ce procédé de filtres plantés de roseaux demande plus d’espace.

Mais comment fonctionne-t-il ? "Les eaux usées qui arrivent à la station passent tout d’abord par un dégrilleur, ce qui permet de retirer les plus gros déchets (canettes, bois, lingettes, etc.), débute Michel Torck, gestionnaire de l’étude et du chantier à l’inBW. Ensuite, elle va immerger partiellement les roseaux d’un des trois lits de filtres plantés. Chaque lit est composé de trois couches de graviers qui ont des textures différentes et une granulométrie différente. En passant à travers ces couches, l’eau va être épurée par l’action des micro-organismes et des vers de terre en surface et sur les racines des roseaux. Ensuite, l’eau sera rejetée dans le ry de Pinchart. Quant aux boues, elles vont se minéraliser à la surface du lit et il faudra la retirer, enfin gratter la couche supérieure, une fois tous les 10 ans."

Après les grosses stations d’épuration, l’inBW investit dans de petites installations pour arriver à 100% des eaux usées traitées. ©Jacques Duchateau

Les roseaux ? Surtout pour aérer le massif filtrant

Et les roseaux, ont-ils une action dans tout ce procédé ? "Ils dégradent une partie de la pollution présente dans les eaux usées mais leur rôle principal est d’aérer le massif filtrant grâce à leurs mouvements causés par le vent ainsi que d’accélérer le processus biologique d’épuration."

L’investissement pour cette installation s’élève à 834 000 €, entièrement pris en charge par la Société publique de gestion de l’eau (SPGE). De son côté, la Ville a réalisé des investissements pour égoutter les rues avoisinantes et ainsi amener les eaux usées à la station.

Désormais, les eaux usées des rues des Vergers, des Prairies ou de Lasne notamment ne sont plus rejetées dans la rivière sans avoir été traitées, ce qui aura naturellement un impact bénéfique pour l’environnement.

"D’après les premiers résultats observés, nous atteignons déjà les normes européennes en matière de rejets dans les cours d’eau", précise le président de l’inBW.

Les eaux épurées sont rejetées dans le ruisseau en contrebas. ©Jacques Duchateau

D’autres stations à filtres plantés de roseaux suivront en Brabant wallon

Et Pierre Leuris, directeur du département assainissement de l’inBW, d’ajouter: "La station de Pinchart clôture, en quelque sorte, l’assainissement des eaux usées d’Ottignies-Louvain-la-Neuve puisque l’essentiel des eaux usées est traité dans nos stations de Louvain-la-Neuve et Basse-Wavre. Il reste à rénover la station de Céroux-Mousty, ce qui est attendu d’ici un an ou deux."

Les travaux d’égouttage doivent aussi se poursuivre. C’est notamment prévu à la rue Croix Thomas et la Grand-Rue, à Céroux-Mousty, a précisé la bourgmestre, Julie Chantry (Écolo).

Et si la station d’épuration à filtres plantés de roseaux est une première en Brabant wallon, mais pas en Wallonie, d’autres suivront dans la province. L’inBW attend le permis d’urbanisme pour celle de Bois-Seigneur-Isaac (Braine-l’Alleud) et d’autres sont à l’étude, à Jandrenouille et Noduwez (deux villages d’Orp-Jauche) et à Autre-Église (Ramillies).

Inauguration de la station d’épuration de Pinchart, à Ottignies-Louvain-la-Neuve © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau