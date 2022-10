Ottignies en route vers le sans-faute ?

Classement qui est assez surprenant à en croire l’expérimentée intérieure, Céline Kazadi: " Nous nous attendions à avoir une saison meilleure que celle de l’année passée, mais pas de commencer aussi bien notre championnat ! Le retour d’Emily Vermylen nous fait énormément de bien, d’abord car elle peut me reprendre la casquette de joueuse la plus âgée du groupe (rires) mais surtout, pour ce qu’elle apporte sur le terrain. Elle apporte une certaine forme de sagesse dans la gestion du ballon, et des prises de décision. Elle nous permet de mieux gérer nos attaques contre les différents types de défenses adverses, mais aussi de faire courir nos lévriers ! En effet, elle permet à nos jeunes de pouvoir se projeter plus facilement et rapidement vers l’avant, et de finir nombre nos contre-attaques en vitesse. Des filles comme Laura Barmes peuvent utiliser leur vitesse, mais elle permet aussi à notre autre meneuse Isalyne Houet d’élever son niveau de jeu.