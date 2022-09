Perwez, La Hulpe, Wavre et Ottignies-Louvain-la-Neuve se partagent 3,5 millions € de subsides pour des infrastructures sportives moins énergivores

Dans le cadre de l’appel à projets lancé pour améliorer les performances énergétiques des infrastructures sportives, une partie intégrante du plan de relance de la Wallonie, le gouvernement wallon a retenu quatre dossiers en Brabant wallon : ceux d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Wavre, La Hulpe et Perwez.

Les travaux entrepris doivent permettre une diminution de minimum 35% des consommations énergétiques des bâtiments sportifs concernés.

L’enveloppe globale pour la province s’élève à 3,557 millions €.

1 1,133 million € pour le centre sportif de Perwez "Ce subside permettra une rénovation complète de l’infrastructure, assure le bourgmestre perwézien. On va travailler au niveau du sol, de la toiture, des vestiaires, du bureau, de la sortie de secours, notamment. Cela va améliorer la vie des sportifs, du personnel mais aussi l’environnement ainsi que soulager les finances communales."

L’objectif, c’est en effet de réduire la facture d’énergie et dans le contexte actuel, avec la crise énergétique, l’importance de ces aménagements saute encore plus aux yeux. "Ce bâtiment, c’est un gouffre. D’après nos prévisions budgétaires, sur la base du prix actuel de l’énergie, la facture pour le centre sportif, le tennis et le football (qui se trouvent juste à côté) est de 380 000 € pour 2023. Il y a très peu, voire pas du tout d’isolation dans le bâtiment."

Grâce aux rénovations prévues, "on va diminuer la consommation d’énergie de 42%. C’est évidemment très important, pour la planète et notre budget communal."

Ce dossier avait été abordé lors du dernier conseil communal de 2021. Au budget extraordinaire, on retrouvait 1,2 million € pour le hall omnisports. "Cette isolation est indispensable pour que le bâtiment soit aux normes, et il y a également un problème de chauffage", avait expliqué à l’époque Étienne Rigo (Ensemble - MR), l’échevin des Finances.

2 328 282 € pour le Football club de La Hulpe Le bourgmestre de La Hulpe, Christophe Dister (MR), salue lui aussi "une excellente nouvelle car ce bâtiment consomme énormément. Il a été construit dans les années 90 quand il n’y avait aucune norme énergétique à respecter."

Le projet, "relativement ambitieux", consiste à isoler le bâtiment (toiture et mur), à installer de l’éclairage Led, à remplacer les châssis, à travailler sur le chauffage et à poser des panneaux photovoltaïques.

Le budget global estimé par la Commune est de 613 000 €.

3 766 162 € pour le centre sportif de Wavre La toiture sera isolée de même que les conduites. Des radiateurs basse température seront aussi installés. Ce sont les principaux travaux concernant le centre sportif de Wavre, résume l’échevin du Sport et de l’Environnement, Luc Gillard (Liste du bourgmestre - MR). "Ce bâtiment, la plus fréquentée des infrastructures sportives communales, avait bien besoin d’un coup de lifting. Et en plus, ce sera bon pour l’environnement", se réjouit l’échevin.

Estimation du budget global des travaux : 1,042 million €.

4 1,329 million € pour le centre sportif des Coquerées à Ottignies-Louvain-la-Neuve La toiture sera refaite, de nouveaux châssis seront installés et des panneaux photovolaïques seront posés. Toutes les façades seront aussi isolées.

Dans le cadre du plan Renowatt, la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve avait obtenu un subside de 190 000 € pour une partie de ces travaux sur un budget de 780 000 €. "Mais nous voulions aller plus loin et nous avons donc été recherchés des subsides dans le cadre du plan de relance pour aussi isoler les façades", explique l’échevin des Bâtiments, Abdel Ben El Mostapha (PS) qui précise que l’estimation du chantier doit donc être revue à la hausse pour inclure cette isolation des façades.

Le projet ne concerne que l’ancienne salle des Coquerées, la nouvelle, qui la jouxte, ayant été inaugurée en 2017 et répondant déjà aux normes énergétiques.

"Chauffer le centre sportif représente un coût phénoménal. Ces travaux permettront donc de faire des économies, ce qui est aussi positif pour les clubs qui louent la salle, souligne l’échevin des Sports, Benoît Jacob (Avenir). Pour diminuer la facture énergétique, on a déjà installé de l’éclairage Led partout et on envisage de revoir la température à l’intérieur de nos centres sportifs pour chauffer moins."

De son côté, l’échevin des Bâtiments se félicite aussi qu’avec les projets en cours (nouvelle piscine de Blocry, rénovation du Centre culturel notamment) et à venir, la Ville atteindra son objectif de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 55% avant même 2030. Il est en outre confiant dans le fait qu’Ottignies-Louvain-la-Neuve atteindra son objectif de neutralité carbone d’ici 2050.

Pour respecter le cahier des charges de l’appel à projets wallon pour des travaux de rénovation énergétique des bâtiments sportifs, précisons que les chantiers devront être réceptionnés au plus tard le 30 septembre 2025.