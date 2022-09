Les barrières Heras ne quitteront pas les 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve

Depuis 2017, des mesures de sécurité consistant principalement en l’installation de barrières Heras et de contrôles d’accès par un service de gardiennage agréé ont été mises en place lors des 24 Heures vélo. Ce sera encore le cas cette année. Et on ne devrait plus revenir en arrière.

Il ne s’agit plus de mesures particulières pour faire face à la menace terroriste, comme en 2017, mais d’une ligne de conduite de la zone de police locale. Dès qu’il est question d’un concert sur l’espace public réunissant plus de 1 000 personnes et que l’alcool est présent dans la festivité, les organisateurs doivent faire ceinturer la zone de barrières Heras et faire appel à une société de gardiennage pour le contrôle des accès.

Il n’y a donc pas que les 24 Heures vélo qui sont concernés mais aussi des événements comme le bal des bleus et le bal des busés, par exemple.

« La gestion de la foule est plus simple »

"Nous avons constaté, avec de telles mesures, une diminution drastique de l’agressivité au sein même de la zone de concert, justifie le chef de corps, Maurice Levêque. La gestion de foule est plus simple et les délits dans la zone diminuent."

Le contrôle d’accès permet d’empêcher, par exemple, que des personnes déjà fortement éméchées ou mal intentionnées (qui portent un couteau, qui sont agressives, etc.) de pénétrer dans la zone. "La délinquance, l’agressivité et les excès diminuent ainsi dans la zone de concert", continue le chef de corps.

Celui-ci ajoute un autre avantage, au sortir de la zone cette fois: "La présence de gardiens assure aussi un contrôle social. Il est déjà arrivé qu’ils appellent les secours après avoir vu une personne ivre en délicatesse. Cela a permis d’éviter des drames."

Le policier reconnaît que c’est peut-être moins sympa de faire la fête dans une zone ainsi délimitée et que cela a un coût pour les organisateurs. "Mais dans les endroits réunissant du monde et où la consommation d’alcool est importante, ces mesures ont fait leur preuve. Et je pense qu’elles ne sont pas trop contraignantes."

Le dispositif s’allège petit à petit

Le dispositif s’est aussi petit à petit allégé. En 2017, un double périmètre de sécurité avait été installé. Ensuite, le premier périmètre a disparu et seules les zones de concerts restaient entourées de barrières et avec un accès contrôlé.

Cette année, après discussions avec la police et les autorités communales, il a été décidé que ce ne sera pas le cas au Cortil du Coq Hardy et à la place Cardinal Mercier, deux petites zones de concert à l’affluence moins importante.

Les mesures concernent donc la Grand-Place, les parkings Leclercq, la place de l’Université et la place Galilée.

Cette dernière, dans le haut de la cité universitaire, est une nouvelle zone, "pour répartir les animations dans la ville", précise Augustin Van Innis, le président du CSE Animations, le kot-à-projet organisateur des 24 Heures vélo.

Et si les contrôles d’accès aux parkings Leclercq débutent dès le début des festivités, le mercredi à midi (le départ de la course est donné à 13 h), ils démarreront à 19 h place de l’Université et à 20 h Grand-Place et place Galilée.

« Notre volonté est d’avoir l’événement le plus ouvert possible »

"Notre volonté est d’avoir l’événement le plus ouvert possible, c’est l’essence même des 24 Heures vélo, indique le président du CSE Animations qui rappelle que l’événement est gratuit. Nous sommes toutefois bien conscients de l’aspect sécurité."

Et la bourgmestre Julie Chantry (Écolo) d’ajouter: "En discutant tous ensemble, on tente de trouver la formule qui convienne à tout le monde. Et tout le monde semble satisfait des discussions qui ont eu lieu."

De la bière, que de la bière

Au niveau des autres dispositifs de sécurité, des caméras de surveillance avec un dispositif de visionnage en direct seront mises en place afin de réguler la gestion des foules et de détecter en temps réel tout incident, lit-on dans l’ordonnance de police encadrant l’événement et approuvé au dernier conseil communal. Un dispositif de sécurité anti-véhicule bélier doit être mis en place afin de protéger le circuit et le piétonnier où se déroulera l’événement.

Au niveau des interdictions, la vente, la détention et la consommation de toute boisson alcoolisée autre que la bière et les bières spéciales sont interdites sur tout le site de Louvain-la-Neuve (sauf avec un repas dans les cafés et restaurants).

Les contenants en verre sont proscrits (sauf à l’intérieur des établissements Horeca). Dans l’espace public, les boissons seront servies dans des gobelets réutilisables, à l’exception de l’eau distribuée gratuitement dans les bouteilles en plastique.

Dans les zones de concert, les contenants de 50 cl et plus sont interdits de même qu’avoir un sac. Seuls les sacs banane et les petits sacs à main seront autorisés.

Les mineurs d’âge seront interdits sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public du mercredi 23 h au jeudi 7 h, à Louvain-la-Neuve.

Du 26 au 27 octobre, les 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve seront donc de retour. Et si les organisateurs soulignent, sur la page Facebook de l’événement, que les festivités ne rassemblent pas moins de 50 000 personnes, les autorités tablent d’ordinaire sur près de 15 000 personnes, à en croire l’ordonnance de police.