Une réorganisation pour sauver l’immersion à l’école du Centre à Ottignies-Louvain-la-Neuve

L’école du Centre est une école en immersion néerlandais, un projet qu’elle mène de concert avec l’athénée royal d’Ottignies. "L’école accueille les enfants jusqu’à la deuxième primaire, l’athénée prenant le relais à partir de la troisième année primaire."

Pour préserver l’immersion, une solution a été trouvée avec la Fédération Wallonie-Bruxelles: une réorganisation administrative des écoles communales. Ainsi, l’école maternelle de Céroux, jusqu’alors rattachée à l’école de Limauges, va passer, avec ses 41 élèves, dans le giron de l’école du Centre. De quoi atteindre les fameux 140 élèves nécessaires.

Cela ne change rien pour les enfants, il s’agit juste d’une astuce administrative.

Nicolas Van der Maren et Jacques Otlet (OLLN 2.0-MR) se sont toutefois inquiétés des conséquences financières d’une telle mesure. Il n’y en a pas, assure l’échevine. "On maintient le personnel éducatif en place, les directions aussi. Aucune des deux n’y perd. En outre, on gagne 6 périodes de cours car la directrice de l’école du Centre donnait encore cours. Ici, elle va pouvoir se consacrer pleinement à la direction de l’école."

L’échevine a aussi rassuré : les écoles communales se portent bien. "Elles progressent chaque année, comme les chiffres le montreront lors du conseil communal d’octobre."

La réorganisation a été approuvée moins l’abstention de Kayoux.