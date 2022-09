Le Bruit des Loups au Vilar à Louvain-la-Neuve : « La magie est un outil pour raconter le monde »

Étienne Saglio, vous êtes le créateur du « Bruit des loups ». Racontez-nous la genèse de ce spectacle.

Elle est ancienne et profonde puisque, quelque part, elle remonte à mon enfance, quand j’allais construire des cabanes dans les bois. Je me suis rendu compte qu’une fois adulte, on prend moins le temps pour aller en forêt et observer la nature. Quelque chose s’est désenchanté, le lien s’est distendu et avec Le Bruit des loups, je souhaite renouer ce lien.

Comment cela se concrétise-t-il sur scène ?

Le personnage vit dans son appartement, un univers aseptisé. Mais petit à petit, la nature va y faire son retour et les lieux vont se transformer en forêt, ils vont se « réensauvager ». La nature va tout envahir.

Des animaux vont même monter sur scène…

En tant que magicien, je ne peux pas vous dire lesquels seront vrais ou imaginaires, mais oui, il y aura bien des animaux sur scène. Les spectateurs ne sauront plus ce qui est réel ou non.

La magie nouvelle, cela signifie quoi pour vous ?

C’est simplement de la magie qu’on réintègre dans les milieux artistiques contemporains. La magie, ce n’est pas une distraction lors d’un goûter d’anniversaire. La magie est une émotion puissante et profonde pouvant raconter quelque chose d’intime. C’est un outil pour raconter le monde et la magie a encore beaucoup à raconter…

Et donc, dans votre spectacle, sur le fait de redonner de la place à la nature dans nos vies.

Le numérique bouleverse pas mal de choses, mais on sent qu’il y a un besoin de repenser et de reconsidérer notre relation à la nature, aux végétaux, aux autres êtres vivants. L’être humain se considère comme étant au centre de tout. Le philosophe Baptiste Morizot nous parle de cette fable où une espèce fait sécession des autres… C’est improbable et pourtant c’est un peu ce que fait l’être humain. Or, nous ne sommes pas une espèce en dehors de la nature, on ne peut pas s’en extraire. On doit reparler avec les autres espèces et cohabiter à nouveau de manière harmonieuse avec elles.

Ce retour à la nature, c’est aussi un voyage intérieur.

C’est se reconnecter à sa propre nature. Quand on va dans un bois, on ne fait pas que traverser un champ d’arbres, c’est toujours une immersion, c’est un retour à et sur nous-mêmes, un retour à nos peurs aussi et à notre imaginaire. Quand j’ai écrit le spectacle, j’avais deux enfants en bas âge. C’est incroyable, la présence des animaux et de la nature dans le développement de leur imaginaire au travers notamment des contes et livres pour enfants. Cela fait partie de leur construction personnelle. Leurs émotions se sont structurées avec des animaux. Je suis certain que cela reste en nous et on doit maintenant réactiver ce lien.

