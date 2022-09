« Encore des remarques sexistes assez incroyables »

Cette intervention de la Chastroise au parlement de la FWB fait suite aux plaintes pour harcèlement moral et sexuel à l’UCLouvain.

L’auditorat du travail a estimé que, en n’agissant pas ou pas assez, l’UCLouvain s’est rendue coupable de harcèlement, a rappelé la députée en préambule de son intervention. La décision du tribunal du travail, qui n’est pas obligé de suivre l’avis de l’auditorat, est attendue avant le 7 octobre.

Sans attendre ce jugement, Hélène Ryckmans a voulu s’assurer que la FWB ne restait pas inactive.

"Nous travaillons activement sur la question", l’a rassurée la ministre Glatigny même si "force est de constater que des solutions efficaces n’ont pas pu être apportées plus tôt".

Une étude est en cours pour mieux cerner l’ampleur du harcèlement et des violences sexuelles dans les établissements d’enseignement supérieur: "Nous ne disposons pas à ce jour de reporting sur les situations de harcèlement et de violence, ni sur la qualité et l’efficacité des structures dédiées à la lutte contre le sexisme, le harcèlement et les violences sexuelles mises en place au sein des établissements. Nous ne pouvons donc pas travailler à l’aveugle, a affirmé la ministre Glatigny. C’est pourquoi j’ai dégagé un budget de près de 250 000 € pour cette étude qui doit objectiver et dresser un état des lieux des situations de harcèlement et de violence dans l’enseignement supérieur. Il s’agira de mesurer la reconnaissance des formes de harcèlement et de violence, de mesurer la connaissance des dispositifs existants internes et externes et leur utilisation, de mesurer la connaissance de l’existence et la participation à des formations et actions de sensibilisation et/ou de prévention. Et enfin d’effectuer une comparaison entre types d’enseignement ou domaines d’enseignement afin de mettre en évidence d’éventuelles spécificités."

Un état des lieux des dispositifs internes existant au sein des établissements sera aussi dressé. Leur efficacité sera évaluée. L’étude devra aussi "identifier et caractériser les mesures disciplinaires et les mesures préventives de protection des victimes prises à l’encontre des auteurs présumés".

La députée Hélène Ryckmans s’est réjouie de voir que la ministre et la FWB prenaient le sujet au sérieux. Ce qui n’est visiblement pas encore le cas de tout le monde: "Il est encore frappant de voir que, à l’occasion de la plaidoirie concernant l’UCLouvain, il y a encore des remarques sexistes assez incroyables qui ont été exprimées indiquant que ce serait une femme en mal de reconnaissance qui n’aurait pas supporté certaines décisions qui lui auraient été défavorables, qu’elle serait responsable du climat qui règne au sein de l’institut, a regretté Hélène Ryckmans. Il y a encore, dans le chef de certains responsables et d’autorités, le sentiment que les personnes qui dénoncent ces violences sont responsables de celles-ci. Ces responsables et autorités ne prennent pas conscience de l’importance de l’enjeu."

L’UCLouvain voudrait un centre e prise en charge des victimes de violences sexuelles

Un centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles (CPVS) existe dans quelques hôpitaux en Belgique. Actuellement, ces centres sont présents à Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand, Leuven, Liège et Roulers.

Toute victime de violence sexuelle peut s’y rendre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D’ici 2023, trois nouveaux centres ouvriront à Arlon, Genk et Namur.

«L’UCLouvain espère qu’un tel centre pourra voir le jour à proximité, a affirmé la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR). À ce jour, il semble que cela ne soit pas prévu. Mon équipe est en contact avec le cabinet de la secrétaire d’État (à l’égalité des genres) Sarah Schlitz (Écolo) pour voir ce qui peut être fait à cet égard.»

Dans les CPVS, une victime peut recevoir les soins médicaux et un support psychologique. Le constat de lésions, la recherche de traces biologiques du présumé auteur, et la récolte de preuves qui pourraient être utilisées lorsque la personne porte plainte et fait appel à la justice peuvent aussi être réalisés. Si elle le souhaite, la victime peut déposer plainte dans ces centres.