La carte de riverain ne sera plus valable que près de chez soi à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Cela a été accepté à l’unanimité, moins l’abstention de Kayoux, au dernier conseil communal ottintois.

Même résultat du vote pour la création de pistes cyclables de part et d’autre de l’avenue du Jardin botanique, à Louvain-la-Neuve.

L’échevin de la Mobilité, Hadelin de Beer (Écolo), a précisé qu’il restera un chaînon manquant à réaliser, le long du skatepark, pour relier les futures pistes cyclables approuvées par le conseil.

Disparition de la bande de parking avenue du Jardin botanique

Mais revenons à l’avenue du Jardin botanique où la bande de stationnement disparaîtra alors qu’il n’est déjà pas simple de trouver une place, que ce soit dans la zone bleue ou sur les parkings malins du boulevard Baudouin Ier.

Les automobilistes devront se faire une raison: il n’est pas prévu de créer de nouvelles places. "Avec l’aménagement des pistes cyclables, on espère qu’une partie d’entre eux délaisseront leur voiture au profit du vélo. Le prix de l’essence pourrait aussi les y inciter, relève l’échevin de la Mobilité, Hadelin de Beer (Écolo) que nous avons joint. Il y a une tension au niveau du parking, mais si on augmente les places, on réduirait la recherche de solutions alternatives à la voiture, que ce soit les modes doux ou les transports en commun qui se développent de plus en plus."

Le collège communal planche aussi sur la modification de la zone bleue en ce qui concerne la carte de riverain.

Pour l’instant, cette carte est valable sur tout Louvain-la-Neuve ou tout Ottignies, en fonction de la résidence de son détenteur. À l’avenir, il est question de diviser Louvain-la-Neuve en 4 zones et Ottignies en 6, le rayon d’action de la carte se voyant réduit.

L’objectif est d’éviter les voitures ventouses.

La durée de validité des cartes ne sera plus indéterminée. La première carte, valable 5 ans, coûtera 10 €, la deuxième, 50 € et la troisième, 300 €, ces deux dernières n’étant valables qu’un an.

La carte de riverain sera en outre dématérialisée, le contrôle de la plaque permettant de vérifier si tout est en ordre.

Le principe de ces changements a été approuvé en collège. Le conseil communal doit encore se prononcer. La mise en œuvre de la réforme est espérée pour janvier 2023.