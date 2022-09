Plan d’expropriation rue du Monument à Ottignies : les propriétaires concernés n’ont pas été informés personnellement

Lors du dernier conseil communal, le chef de file d’OLLN 2.0-MR (minorité), Nicolas Van der Maren, a attaqué la majorité : "Comment est-ce possible que les propriétaires concernés n’aient pas été informés personnellement du plan d’expropriation ?"

« D’utilité publique ? »

Sur le fond, il se demande également si on peut parler d’utilité publique quand il s’agit de confier l’urbanisation du site des Bétons Lemaire à un promoteur immobilier privé (Matexi). "Je ne suis pas sûr qu’une option politique constitue automatiquement une cause d’utilité publique."

Et de rappeler que son groupe était plutôt favorable au maintien d’une zone d’activité économique mixte "car une ville qui ne compte que sur le logement pour se développer devient rapidement une cité-dortoir".

Les regrets de l’échevin

L’échevin de l’Urbanisme, Benoît Jacob (Avenir), après avoir assuré que toutes les exigences légales en la matière avaient été respectées, n’a pas tourné autour du pot : "On n’a pas suffisamment anticipé la communication avec les riverains concernés. On n’a pas été assez vigilant et on le regrette profondément. On l’avait demandé, mais cela n’a pas été fait."

Relancé par Jacques Otlet (OLLN 2.0-MR), pour qui cette situation est "humainement inacceptable", l’échevin a précisé que depuis une lettre a été écrite aux propriétaires concernés et qu’une rencontre sera organisée prochainement avec eux.

Il a aussi souligné que le projet est toujours en réflexion et que les remarques et suggestions émises durant l’enquête publique seront analysées.