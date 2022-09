Ottignies-Louvain-la-Neuve : Pass’sports offre des séances sportives à 2 €

Charlotte Demaret, monitrice sportive diplômée, donne de nombreux cours collectifs dans le cadre du Pass’sports: "Je donne fitness, renforcement abdos/fessiers, gymnastique douce, pilate, psychomotricité. Mes activités se déroulent au Centre Demeester et à l’école de Lauzelle. Les séances sont ouvertes à tous. Il n’est pas nécessaire de s’y inscrire. On vient quand on veut. Les heures de cours figurent dans la grille horaire".

Les cours sont adaptés aux personnes présentes: "Si quelqu’un a une fragilité, on en tient compte et on modifie l’exercice. L’objectif est de redonner le goût du sport, l’envie de reprendre une activité physique aux personnes moins actives".

20 000 heures de sport

L’activité est évolutive: "Le niveau augmente au fil de la saison qui va de septembre à juin. Mieux vaut donc débuter tôt. Cela n’empêche pas les personnes qui le souhaitent de pouvoir rejoindre le cours pendant l’année. Les personnes plus âgées s’orientent généralement vers la gymnastique douce. Si elles se sentent en forme, elles peuvent participer aux séances de Zumba. L’intérêt du Pass’sports est de pouvoir tester différentes activités sportives et de pratiquer celles que l’on préfère".

De nombreuses disciplines sportives sont accessibles. Jacques Horlait: "Nous avons ajouté cette année la sophrologie, la relaxation et les courses d’orientation. Nous proposons du padel, du volley-ball, du tennis de table, du badminton, du yoga… Nous devrions atteindre cette année 2 000 Pass’sports vendus soit 20 000 heures de sport pratiquées grâce à cette opération".

010 61 15 25, www.csli-olln.be.