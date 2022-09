Louvain-la-Neuve : le Mobility Event a permis des tester de nombreux moyens de mobilité douce

Nathan Stenier, mobility manager de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, l’a testé: "C’est assez perturbant. J’ai l’habitude de rouler à vélo. La réalité virtuelle, c’est très différent. La roue avant frotte, comme c’est celle qui tourne, on risque de perdre l’équilibre. Pour celui qui n’a pas l’habitude de faire du vélo, c’est intéressant de se rendre compte des obstacles qu’on peut rencontrer…"

Il était possible de tester plusieurs types de deux roues: trottinette électrique, vélo cargo, monoroue… "C’est assez perturbant. C’est la première fois que je monte sur une trottinette électrique et sur un Segway. Cela demande de l’équilibre", souligne le Néolouvaniste Gérard Binet.

Les 58 Cyclottintois sont tous loués

Marie Hekkers, de Pro Velo, tenait un stand: "Nous nous occupons de la bourse aux vélos. Les gens viennent déposer leurs vélos à vendre. Nous les conseillons sur le prix, ils restent libres de le fixer. Nous conseillons également les acheteurs. Il y a eu pas mal d’opérations au cours de l’après-midi, beaucoup de vélos pour enfant".

Par contre, Pro Velo n’a plus de "Cyclottintois", ces vélos aux couleurs de la Ville d’Ottignies-LLN: "Ce sont des vélos classiques qui sont loués à petit prix pour une longue durée, trois, six ou douze mois. Cela coûte 80 € de location par an, assurance et entretien compris. Nous en avions 58, ils sont tous loués, beaucoup aux étudiants, aussi aux habitants. Des étudiants Erasmus ont loué les derniers la semaine dernière…"