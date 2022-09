An Pierlé de passage à la Ferme pour un show inédit en français

Sur la quarantaine de concerts proposés du 23 septembre au 16 octobre – principalement dans les salles bruxelloises –, un spectacle a été programmé à la Ferme du Biéreau. Celui d’An Pierlé, intitulé In het Frans. "Cela fait plusieurs années que le festival me propose de participer à des projets mais je n’avais pas vraiment trouvé le temps, explique An Pierlé. Mais j’avais dans un tiroir tous ces titres en français que je n’ai jamais chantés, je me suis dit que ce serait sympa d’une fois voir ce que ça donne sur scène."

Une francophile convaincue

Grande fan de Mylène Farmer et de Jean-Jacques Goldman, An Pierlé a, plus d’une fois dans sa carrière, prouvé sa francophilie: entre sa reprise de Dutronc Il est 5 heures Paris s’éveille, sa bande-son du Tout Nouveau Testament de Jaco Van Dormael – qui lui a valu un magritte du cinéma – et sa mise en musique du spectacle de Fabrice Murgia sur Sylvia Plath. "Pendant des années, avec le groupe, nous avons flirté avec la musique française. J’ai proposé quelques reprises sur scène et j’ai déjà interprété des titres de mon répertoire, traduits, notamment aux Francofolies de Spa. Il y a six ou sept ans, j’avais dans l’idée de faire un album avec des chansons en français mais ça s’est avéré compliqué car si on veut respecter le sens du texte, de la poésie, cela nécessite beaucoup de mots, comparé à l’anglais. La traduction me force parfois à trouver des mots simples, ce qui n’est pas toujours évident."

Mais les chansons qu’elle interprétera le 14 octobre à la Ferme ne sont pas toutes des traductions de chansons de son répertoire. "Il y aura une reprise et puis il y a aussi des compositions qui sont nées en français. Il y a en a des récentes, d’autres que j’ai écrites il y a longtemps donc je replonge dans mes archives, précise l’artiste qui a également déjà soumis des textes à la chanteuse française Nolwenn Leroy. C’est en écrivant en français que je découvre à quel point j’ai été influencée par la chanson française des années 80. Le style de Mylène Farmer est l’un des ingrédients de la musique que je propose."

« Je ne m’accompagnerai pas au piano »

Ce répertoire inédit et 100% en français sera arrangé pour l’occasion par Gil Mortio (Valley of Love, Joy as a Toy). "La question est de savoir comment arranger ces chansons pour en faire quelque chose qui m’appartient. Nous allons travailler pendant quatre jours là-dessus. Sur scène, je serai accompagnée de musiciens exceptionnels avec lesquels je n’ai jamais joué et je suis très curieuse de voir ce que cela va donner. J’ai aussi choisi de ne pas m’accompagner au piano pour pouvoir me concentrer à 100% sur les mots et pour avoir un contact plus intime avec le public."

Dans le cadre de ce festival, An Pierlé se produira à trois reprises: au centre culturel de Chênée, au 140 et à la Ferme à Louvain-la-Neuve. "J’adore cette petite salle. À chaque tournée, j’ai pu jouer là-bas. Ça sonne super bien", se réjouit la Gantoise.

Et qui sait ? Peut-être que ce spectacle In het Frans aboutira à un album en français… "Je commence par ces trois concerts et puis, on verra où l’aventure nous mène, étape par étape", sourit-elle.

Infos et tickets: www.laferme.be