Ottignies-Louvain-la-Neuve: l’aménagement fort contesté d’un chemin de Céroux

Pas les bons itinéraires

Jacques Otlet (OLLN 2.0) a déjà exprimé son opposition à cet aménagement, dont le coût de 396 000 € est pris en charge par Lasne (38 000 €), la Région wallonne (100 000 €), la Province du Brabant wallon (67 000 €) et la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (191 000 €): "Ce chemin est utilisé par les promeneurs et les cyclistes depuis des dizaines d’années, sans le moindre problème. Le point-nœud 44 n’est pas le cheminement cyclable le plus direct venant de Louvain-la-Neuve. Vous n’utilisez pas les bons itinéraires. Or, sur l’itinéraire plus direct, il y a aussi des portions non aménagées, que ce soit côté Ottignies et côté Lasne. Vous proposez d’aménager un tronçon au milieu de nulle part…"

Dominique Bidoul (OLLN 2.0) a rencontré des cyclistes et promeneurs sur place: "Un habitant trouvait cet aménagement aberrant, tout comme un groupe de dames qui roulaient sur des vélos à assistance électrique, des joggeurs néerlandophones ou encore des cyclistes en gravel. Ils appréciaient tous de se retrouver sur des chemins de campagne. Ces travaux sont inutiles."

Thomas Leclercq (Écolo) a rappelé que ce chemin n° 16 fait jonction à la fois entre le point-nœud 44 et le point-nœud 27: "Il assure aussi la liaison avec le chemin des Huit Voies, que l’on emprunte en venant de la rue du Puits".

Des véhicules sur les tronçons aménagés

Vincent Malvaux (Avenir) estime, comme Jacques Otlet, que le maillage projeté n’est pas le plus approprié: "Il faut certes encourager les axes cyclables. Mais, en plein milieu des champs, il n’est pas indispensable d’avoir des chemins bien lisses ou des bi-bandes. On perdrait le charme de la campagne. Ces chemins sont fréquentés par les piétons, cyclistes, cavaliers, joggeurs. On encourage les automobilistes à emprunter ces portions aménagées alors que ce n’est pas leur place…"

Hadelin de Beer a rappelé qu’il s’agit d’un projet territorial: "La Province a voulu faire un maillage qui va au-delà de la commune. Ceux qui empruntent ces chemins ne demandent pas cet aménagement. Peut-être que d’autres ne les utilisent pas et y viendront une fois que le trajet sera plus confortable. Nous arrivons au bout du processus, je propose qu’on le mène à terme".

Le projet a été voté par la majorité moins les abstentions de Vincent Malvaux et Yves Leroy. Cinq conseillers de l’opposition ont voté contre, deux se sont abstenus.