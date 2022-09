Économie d’énergie : 16° dans les églises, pas plus à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Il est aussi question de ne pas chauffer les grandes églises pour des célébrations peu fréquentées, mais de les mener dans des petites salles, la cure, la chapelle, "voire de regrouper ces célébrations".

Cette thématique a été abordée car les élus étaient amenés à approuver des modifications budgétaires des fabriques d’église, notamment en vue d’augmenter leur budget dédié à l’énergie.

"Quatre fabriques ne pourront pas équilibrer leurs comptes à la fin de l’année à cause de l’enchérissement des dépenses énergétiques. Il s’agit de Saint-Rémy d’Ottignies, de Pie X d’Ottignies, de Saint-Géry de Limelette et de Notre-Dame de Bon secours de Céroux", a précisé l’échevine.

Vu ses obligations légales en la matière, reposant notamment sur un décret impérial du 30 décembre 1809, la Ville doit intervenir pour équilibrer le budget des fabriques.

« Certains paroissiens font moins d’effort que d’autres »

Si Nicolas Van der Maren (OLLN 2.0-MR, opposition) comprend le contexte particulier dans lequel on se trouve avec l’augmentation du coût de l’énergie, il a rappelé que son groupe regrettait que "certaines paroisses et donc certains paroissiens et paroissiennes fassent moins d’effort que d’autres pour financer leur propre culte qui repose donc sur les finances publiques".

S’il observe les progrès réalisés, un "travail de rationalisation et d’optimisation des fabriques pourrait être entrepris, pourquoi pas en en regroupant certaines" dans le but de diminuer la part communale dans le budget des fabriques.

L’échevine a indiqué que des problèmes étaient identifiés, notamment au niveau des assurances. Un travail est en cours sur le sujet.

Quant à l’énergie, d’autres efforts devront être faits. "Il est évident que face à cette crise, tout le monde doit être solidaire. Et je peux vous dire que les fabriques d’église le sont aussi. On présentera leurs budgets au conseil communal d’octobre. Vous verrez qu’on a maîtrisé l’augmentation des dépenses concernant l’éclairage et le chauffage au prix de certains efforts par ailleurs. Bien sûr qu’il y aura une augmentation de la dotation de la Commune mais tout à fait maîtrisée et bien loin de ce qu’on aurait pu imaginer."

Au rayon travaux

Il était aussi question d’investissements dans les églises. Ainsi, il est prévu de remplacer les convecteurs à gaz à Saint-Joseph de Rofessart, de changer les chaudières défectueuses à Notre-Dame d’Espérance à Louvain-la-Neuve et à Notre-Dame de Bon secours à Céroux, de réparer le toit de Saint-François à Louvain-la-Neuve et d’assurer diverses réparations à Notre-Dame de Mousty.

Cette dernière église a été complètement repeinte mais il est apparu qu’une poutre était pourrie et devait être remplacée et que les murs devaient être consolidés, a expliqué l’échevine.

Tous ces points ont été approuvés par la majorité Écolo (y compris l’échevin Hadelin de Beer qui s’abstient généralement sur ces sujets), Avenir et PS, la minorité OLLN 2.0-MR et Kayoux s’abstenant.