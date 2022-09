Le magicien Maxime Mandrake soutient le Relais pour la Vie d'Ottignies-LLN

Ce nouveau mode de fonctionnement débute la semaine prochaine.

Le magicien Maxime Mandrake a décidé de soutenir le Relais pour la Vie d’Ottignies-LLN. Il se produira les 23 septembre à 20h, le samedi 24 septembre à 14h et 18h, à l’Espace culturel de l’école internationale St. Johns de Waterloo. Il y présentera un spectacle inédit avec un best of de ces 17 ans de magie mais aussi des numéros de son nouveau show en avant-première. Le prix des places varie de 22 € à 30 € (19 € à 27 € pour les moins de 18 ans). Réservation sur le site www.maximemandrake.com.

D’autres rendez-vous seront programmés dans le futur: "Les Relais pour la Vie sont et seront demain encore et toujours l’affaire de tous. Nous soutenons la Fondation contre le cancer. La santé n’a pas de prix et est pourtant le premier bien que nous possédons tous. À nous de la préserver dans un esprit de solidarité avec les battants, les bénévoles et tous ceux qui se joignent à nous. C’est ça l’esprit des Relais", conclut Véronique Mathy.