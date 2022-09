Sans autorisation pour ses stands, Comac a été délogé par la police à Louvain-la-Neuve

Jusqu’ici, rien à signaler. Mais en cours de journée, les étudiants du Comac ont été contrôlés par la police qui a exigé que leurs stands soient retirés. Par communiqué et sur les réseaux sociaux, ils crient à l’intimidation policière et à "une attaque aux libertés démocratiques et d’expression sur notre campus".

Le chef de corps de la police local, Maurice Levêque, parle, lui, d’un non-événement. "On a été avisé qu’ils occupaient l’espace public sans autorisation. Une équipe est donc intervenue pour qu’ils plient bagage et elle a pris leur identité en vue d’une possible sanction administrative. Mais ça, c’est géré par la Ville."

Quant à la présence du chien policier, qui a fait forte impression auprès de certains étudiants, le commissaire précise que le maître-chien était en patrouille pour le Welcome Day et qu’il est venu voir si tout se passait bien pour ses collègues. "Il est resté à distance."

«Comac ne fait l’objet d’aucune intervention ciblée»

Le chef de corps assure que Comac ne fait pas l’objet d’interventions ciblées de la part de la police. "Mais ils ne sont pas au-dessus des lois. S’ils voulaient tenir un stand pour exprimer leur point de vue, il leur suffisait de demander l’autorisation auprès de la Ville, comme pour toute occupation de l’espace public. Et ils n’auraient eu aucun souci pour l’obtenir. Pour résumer, on a fait un rappel à la norme."

La bourgmestre Julie Chantry (Écolo) ne dit pas autre chose: "Ce jour-là, j’ai reçu l’appel d’une personne de Comac s’étonnant vivement que la police les déloge et s’offusquant qu’elle n’a contrôlé que leur stand à eux alors que, d’après elle, les autres stands n’avaient pas non plus demandé d’autorisation. Je me suis renseignée et en réalité, les stands de la Grand-Place faisaient l’objet d’une autorisation globale dans le cadre du Welcome Day. Eux étaient en dehors de cette organisation et auraient dû solliciter une autorisation."