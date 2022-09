« Ne pas accepter n’importe quelle nouvelle gare à Ottignies »

Le chef de file des libéraux avait rajouté un point à l’ordre du jour de la séance pour partager ses craintes, à savoir que les préoccupations de la Ville et de ses habitants ne soient pas assez prises en compte alors que ce projet, "fondamental pour notre commune", émane de la SNCB et qu’il revient à la Région de délivrer ou non le permis. Il espère dès lors que le collège communal fera bien entendre sa voix puisqu’il doit remettre un avis dans le cadre de la procédure de la demande de permis d’urbanisme.

Une esplanade pas conviviale

Son groupe, a-t-il dit, soutient le positionnement du Gracq local et de l’association Navetteurs.be qui ont soutenu, il y a peu, que la SNCB risquait de passer à côté d’enjeux fondamentaux, notamment au niveau de l’accessibilité de la gare pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et les cyclistes.

"Toutes les alternatives suggérées doivent être étudiées dont le maintien du couloir sous voie actuel ou la création d’un nouveau couloir. Plaidons aussi pour qu’un soin particulier soit accordé à la connexion interquartier entre Limelette (Samaya) et le Buston-Petit-Ry au moyen d’une passerelle complète mais aussi entre Limelette et Ottignies vu que le passage à niveau sera supprimé", soulève le conseiller.

Celui-ci regrette qu’il n’y ait pas de dépose minute à proximité de l’esplanade qui sera aménagée devant la gare, qu’il n’y ait pas de places pour les voitures partagées ou pour une navette à la demande.

Surtout il regrette une "minéralisation excessive de l’esplanade et de la gare des bus."Il espérait l’aménagement d’un espace public de qualité et convivial pour les usagers et les habitants et non pas une zone à fonction unique.

Enfin, brandir l’argument financier pour rejeter les suggestions faites ne serait pas compréhensible pour lui, rejoint en cela par Thomas Leclercq (Écolo, majorité).

«Tout n’est pas parfait», reconnaît l’échevin

L’échevin de l’Urbanisme, Benoît Jacob (Avenir), s’est montré prudent dans sa réponse, le collège n’ayant pas encore remis son avis et l’enquête publique s’étant clôturée la veille, soit le 19 septembre.

S’il a souligné que la nouvelle gare améliorera la situation, il a reconnu qu’elle n’est pas "parfaite. Des choses sont probablement à revoir et on sera à l’écoute des suggestions. Mais il faut aussi tenir compte du coût qu’elles entraîneront."

Vu le nombre de réclamations, une réunion de concertation entre des réclamants, la SNCB, le TEC et la Ville sera organisée, a annoncé l’échevin tout en assurant que "tout le monde veut aller dans le bon sens, avoir une gare performante et adaptée à tout le monde et que tout le monde veut avoir la plus belle gare qui soit."