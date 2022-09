Maintenant!, cinq jours de festival citoyen pour un monde en transition et «plus respectueux du Vivant»

Un partage qui se fait sous différents formats. "Des ateliers pratiques, des conférences, des spectacles et des pièces de théâtre, des films, des concerts, explique Gwendoline Viatour, responsable communication. Environ 150 activités réparties sur cinq jours seront proposées sur la Grand-Place et alentours, majoritairement en accès libre même si certains rendez-vous nécessitent une réservation ."

«Notre démarche c’estd’outiller tout un chacun pour qu’il se sente capable d’agir»

Cet accès voulu le plus large possible sonne comme un leitmotiv du festival. "Il y a différentes formes d’activités afin que chacun trouve ce qui lui correspond. La transition, c’est aller vers un monde plus juste, avec plus d’entraide, de solidarité et plus respectueux du Vivant. On le dit volontairement avec un grand V parce que le Vivant, sur Terre, ne se limite évidemment pas à l’être humain. Et donc dans cette optique, être ouvert à toutes et tous est important. On s’adresse à des jeunes ou moins jeunes. À des personnes déjà engagées dans la transition ou d’autres plus novices en la matière aussi, parce qu’on voit souvent des gens qui nous disent que la transition, ça n’est pas pour eux. Mais justement, on est super content de pouvoir s’adresser à eux aussi au travers de notre programme.Sur nos quelques activités payantes, on a aussi, cette année, adapté les tarifs en fonction des possibilités de chacun."

Toucher un maximum de monde. Parce que, plus encore qu’il y a cinq ans, c’est maintenant qu’il faut agir. "On sent que le public répond de plus en plus présent. Les enjeux sont là, on le sait au travers de ce qu’on vit (pandémie, inondations, sécheresse, etc.). Il ne s’agit plus de conscientiser – les gens le sont je pense – mais d’agir. C’est pourquoi, au travers de ces cinq jours de festival, on est davantage dans cette démarche de comment outiller tout un chacun afin qu’il se sente capable d’agir. À cet égard, Maintenant! est un laboratoire. En effet, cet événement a été mis sur pied en 2018 à l’initiative de bénévoles qui ont créé un collectif capable de monter un festival qui rassemble 10 000 personnes. Prouvant ainsi qu’ensemble, on peut faire de belles choses. Bien entendu, il y a des choses que l’on peut faire seul, au quotidien, à sa propre échelle. Et en fonction des tempéraments, cela convient sans doute à certaines personnes. Notre programme propose des activités qui vont aussi dans ce sens."

Ainsi l’événement aura des espaces-temps dédiés aux écoles, avec deux demi-journées (déjà complètes) ce jeudi et ce vendredi. "Avec des choses pour intéresser les jeunes mais aussi leurs profs car, si cela manque d’initiatives orientées vers la transition dans les programmes scolaires, nous sommes convaincus que les enseignants peuvent puiser, ici, des sources d’inspiration pour mener des projets en classe."