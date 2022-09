Mais le pari est déjà gagné puisque, avant même d’avoir été vue, la pièce, dont la première a eu lieu ce mardi 20 septembre au Studio 12, affiche quasiment complet sur ses trois semaines de présence dans la cité universitaire.

Il faut dire que Je te promets surfe sur le succès de La Trêve. Et ce n’est pas un hasard, puisque la pièce a été coécrite par Matthieu Donck, scénariste et réalisateur de la série de la RTBF, et Jasmina Douieb qui assure aussi la mise en scène et qui a joué dans La Trêve. Dans la distribution, deux comédiens, Jérémie Zagba et Vincent Lecuyer, ont en outre été vus dans la série.

Jasmina Douieb, «La Trêve» explique-t-elle à elle seule cet engouement pour «Je te promets»?

Son succès est bien sûr lié à La Trêve qui a séduit pas mal de monde. Mais ce n’est pas la suite de La Trêve. Il y a toutefois des références à la série et à son univers en forme de clins d’œil. Mais il n’y a aucun prérequis à avoir pour voir Je te promets.

Pour expliquer l’engouement autour de la pièce, je pense aussi à sa belle distribution.

Enfin, il y a également de la curiosité par rapport à un genre, le thriller, peu exploité au théâtre. La pièce est un projet atypique qui promet un autre rapport au théâtre. Elle explore d’autres codes. Cela fait que ce doit aussi être excitant de venir voir Je te promets.

Ça manquait un thriller au théâtre?

En tout cas, ce n’est pas un genre fréquent au théâtre car il est davantage cinématographique que théâtral. Le défi principal se situe dès lors au niveau de la technique de narration. Au cinéma, le thriller fonctionne avec des ellipses, des flash-back. Le déroulement n’est pas aussi linéaire qu’au théâtre. L’enjeu est donc de rendre scénique un récit elliptique.

Pourquoi vous êtes-vous lancée dans cette aventure?

Dans la lignée de La Trêve, avec Matthieu Donck, nous voulions faire un travail d’écriture pour le théâtre. J’ai été dans l’univers audiovisuel qui est le sien, l’idée était donc qu’il vienne dans mon univers théâtral.

En quelques mots, présentez-nous l’histoire de la pièce

C’est celle d’un groupe d’amis qui se connaissent de très longue date. Ils se retrouvent dans une maison au cœur de la forêt ardennaise pour célébrer l’anniversaire de l’un d’entre eux. Hélène vient avec son nouveau compagnon, Thierry. Il est plus jeune qu’eux, il est artiste et il est Noir, soit trois grosses différences par rapport au reste du groupe. Il va se sentir marginalisé. Et puis arrive un incident: le corps d’un jeune homme a été retrouvé au bord de la route. L’enquête débute, de même que le jeu des soupçons.

La promesse du thriller est de donner des frissons aux spectateurs, de lui faire vivre des sensations fortes. Sera-t-elle tenue?

Tout le but est de créer de la sensation physique, de faire appel à tous les sens. On veut plonger le spectateur dans un état de tension et de fascination/répulsion.

«Je te promets», c’est une référence à la chanson de Johnny Hallyday?

Complètement. Le couple Hélène-Thierry s’est formé sur un karaoké du chanteur. Mais au-delà, c’est une promesse de loyauté au groupe face à un danger qui le met en péril. C’est la promesse autour d’un pacte que le groupe signe. Pour Thierry, le nouveau venu, va se poser la question d’intégrer ou non ce pacte.

Comment un groupe accueille l’étranger, l’autre en général, la question est en filigrane de la pièce

Oui, et de manière plus large, elle pose la question des frontières, des migrants mais aussi de comment nous fonctionnons en tant que groupe et société.

www.vilar.be.