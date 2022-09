Le budget est un peu plus difficile à cerner, comme le faisait remarquer le député wallon Olivier Maroy (MR) dans une question écrite au ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont (MR): "Le budget pour cette nouvelle piscine est estimé à quelque 16,4 millions€, dont un subside de la Région wallonne de 5,148 millions et un subside de 2 millions de la Province (du Brabant wallon), détaille l’Orp-Jauchois. Le solde étant à charge égale des trois copropriétaires de la future installation (NDLR: UCLouvain, Fédération Wallonie-Bruxelles et la Ville d’Ottignies-LLN). Cependant, cette estimation remonte à deux ans. Depuis, l’inflation est passée par là et la hausse des prix des matériaux aussi. Le budget devrait être revu à la hausse de 35%."

Du coup, la Ville d’Ottignies-LLN se retrouve face à une augmentation de son budget.

"Suite à la hausse des prix des matériaux due à l’inflation, la Commune d’Ottignies-LLN a sollicité mon administration afin de pouvoir bénéficier d’une augmentation du subside promérité", a confirmé le ministre Dolimont.

La réponse est un refus: "J’ai informé par courrier la bourgmestre de l’impossibilité d’accéder à la demande de la Ville en raison du principe d’enveloppe fermée confirmé tant dans le décret qui encadre les subventions que dans les lignes directrices des différents appels à projets initiés au sein du département des infrastructures sportives."