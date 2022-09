Ottignies-Louvain-la-Neuve: «Les gens du voyage en ont ras le bol»

Il réfute toutefois d’avoir forcé le passage: "Le cadenas était là mais il suffisait de soulever la barrière pour passer. C’était ouvert. Nous n’occupons pas le terrain de manière sauvage. Nous avons fait appel à ORES pour le raccordement électrique, nous payons l’eau, l’électricité, les conteneurs pour nos déchets. Je regrette d’occuper un terrain privé mais les dirigeants ne font rien pour améliorer notre sort, si l’on excepte de belles promesses…"

Rejetés de partout

Les gens du voyage se sentent rejetés partout où ils se présentent: "Cela fait des années que l’on demande de disposer de terrains d’accueil. Nous avons eu des réunions avec la Région wallonne il y a plusieurs années. On nous promet que la situation va s’améliorer mais rien ne change. Nous introduisons chaque fois des demandes pour occuper les terrains. Le Centre de médiation peut en attester. Nous nous heurtons constamment à des refus. Tant que la Région wallonne n’imposera pas aux Communes de mettre des terrains à notre disposition, cela ne fonctionnera pas. Je peux comprendre les difficultés des Communes. Il faut aussi comprendre les nôtres".

Étienne Charpentier défend sa façon de vivre: "Je suis né dans une caravane, je mourrai dans une caravane. C’est notre manière de vivre. Mais on se sent discriminés, exclus de la société. Nous sommes pourtant Belges à part entière. La Belgique est lanterne rouge dans l’accueil des gens du voyage. En France et dans beaucoup d’autres pays, des terrains sont mis à disposition".

Pas de terrain d’hivernage

L’homme appréhende l’approche de l’hiver: "Nous ne disposons pas d’un terrain d’hivernage. Il existe pourtant des lieux fermés inoccupés dans lesquels nous pourrions nous installer l’hiver comme nous l’avions fait dans une caserne désaffectée lorsqu’André Flahaut était ministre de la Défense. Mais depuis, plus rien. Je le répète, nous en avons ras le bol".