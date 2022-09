Louvain-la-Neuve: l’UCLouvain annonce des mesures renforcées contre le harcèlement

Jean Hilgers a reconnu que l’université avait été "assez bien secouée" par les accusations portées. Il a précisé que le moment de libération de la parole que vit l’UCLouvain prouve que des souffrances peuvent s’exprimer et ainsi espérer une reconnaissance, voire une réparation.

"Nous avons le devoir juridique et moral de traiter les plaintes avec le plus grand sérieux et de le faire dans le respect des droits fondamentaux des personnes, a-t-il continué. Et l’université doit donc trouver, sans doute plus vite que prévu, une réponse globale à ces questions […]. Ainsi, à court terme et dans le respect des prérogatives des partenaires sociaux, l’UCLouvain a déjà objectivé certaines faiblesses dans son fonctionnement et a entrepris de nombreuses mesures correctrices."

La cellule Together, qui existait déjà, a été renforcée pour donner plus de place à l’accompagnement des victimes. Et des formations et des sensibilisations spécifiques sont désormais accessibles à tous les étudiants. Ceux-ci ont été invités à suivre cette formation en ligne sur leur espace de cours Moodle.

"En ce premier jour de rentrée, plus de 40 000 personnes sont inscrits à cette sensibilisation, a confirmé le recteur, Vincent Blondel. Tous les responsables de l’université – plus de 1200 personnes – seront également formés dans les semaines à venir pour mieux prévenir et combattre le harcèlement sous toutes ces formes. […] Je veux nous engager à continuer à affronter cette question avec détermination, sans relâcher notre attachement au respect des droits fondamentaux."

Une commission indépendante, dirigée par la professeure Françoise Tulkens, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’homme, a également été mise sur pied. Elle devra formuler des propositions pour prévenir et traiter les faits de harcèlement dans le fonctionnement et la gouvernance de l’université. Son rapport est annoncé pour le printemps 2023, et le conseil d’administration a déjà réservé des moyens pour appliquer les futures recommandations.