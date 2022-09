Louvain-la-Neuve: ils sont étudiants et aident d’autres étudiants

Adam, membre du SupportKot, est un de ces étudiants accompagnateurs. Il vient donc en aide aux nouveaux arrivants et les guide dans leurs débuts: "Je cherche notamment à éviter qu’ils fassent les erreurs que j’ai pu faire, sourit-il. C’est ce qui m’a motivé à entrer au SupportKot."Car cet étudiant bio-ingénieur a lui-même connu des difficultés lors de son arrivée à l’UCLouvain. C’était au temps du Covid, il a eu du mal à se mettre à étudier, d’autant qu’il souffre de troubles de l’attention (TDA). Bref, sa première année à l’université ne fut pas simple. Il l’a d’ailleurs redoublée, et c’est alors seulement qu’il a appris qu’il pouvait bénéficier du statut "PEP’S"("Pour les étudiants à profil spécifique"). Grâce à cette aide, il a réussi sa nouvelle 1re année avec brio et dans la foulée s’est engagé au SupportKot.

Le souhait d’Adam est donc d’aider les nouveaux à trouver rapidement les moyens de sortir des difficultés qu’ils rencontrent. Être membre du SupportKot l’engage pas mal. Il faut être là pour écouter les questions, tenter d’y répondre, prendre des contacts… et assurer un suivi dans cet accompagnement.

La rentrée universitaire est loin d’être paisible pour ces étudiants accompagnateurs. En effet, après le Welcome-Day de ce lundi sur la Grand-Place, une Welcome-Night suivait hier soir, de 23h à 1h du matin. Une fête qui permet de se familiariser à l’animation estudiantine.

Le SupportKot organise également des blocus encadrés, des ateliers "test"et accompagne même les master 2 pour les aider dans leur sortie de l’université et leur entrée dans la vie professionnelle.

Les ambassadeurs étaient aussi présents

Mais il n’y a pas que le Supportkot qui accompagne les nouveaux étudiants. Depuis trois ans, des étudiants "ambassadeurs"sont les relais directs de l’UCLouvain auprès des futurs et nouveaux étudiants. Ces ambassadeurs sont là pour partager leur expérience et échanger sur leur parcours.

Parmi ces ambassadeurs, Emma, étudiante en kiné: "Je suis Française et quand je suis arrivée ici, j’avais plein de questions sur la vie étudiante en Belgique. Personne ne m’a apporté ce dont j’avais besoin, donc j’ai décidé de devenir ambassadrice pour aider les étudiants étrangers qui vivent un peu ce que j’ai moi-même traversé…"

La motivation de Chloé est tout autre. Surnommée Madame Tips par ses proches, cette ambassadrice est surtout une grande curieuse: "J’ai toujours envie de tout savoir sur ce qu’il se passe à l’unif. Beaucoup de gens m’envoyaient des messages dès qu’ils avaient des questions…" Devenir ambassadrice lui a permis de faire bénéficier les autres de ses connaissances, et surtout, d’en savoir plus sur toutes les "ficelles"de l’UCLouvain.

Ambassadeurs et accompagnateurs du SupportKot réunis, ils sont ainsi une quarantaine d’étudiants à se mettre au service des autres sur le campus de Louvain-la-Neuve. Tous n’ont qu’un seul objectif: pousser les nouveaux étudiants à la réussite.