Une année de transition aux Fêtes de Wallonie

Avec les conditions climatiques que l’on a connues ce week-end, le chapiteau aurait été le bienvenu pour abriter le public venu assister aux concerts organisés par le comité des fêtes de Wallonie sur la place du Cœur de ville: "En mars, quand nous avons élaboré le programme, nous étions toujours dans le doute sur l’évolution de la crise sanitaire. Nous n’avons donc pas pris le risque de prévoir un programme que l’on n’aurait pas pu respecter", signale Denis Vandenbergen, devenu coprésident avec Daniel Ancart. "En 2021, le programme était complet. Nous avons du tout annulé juste avant d’imprimer notre brochure", rappelle Gérard Vanderbist, désormais président d’honneur de l’ASBL "Comité des Fêtes de Wallonie". Il a cédé la présidence: "Nos statuts prévoient des mandats de trois ans. Je ne me suis plus représenté", explique-t-il. Un appel à candidats a donc été lancé: "Personne ne s’est présenté pour le poste. Ce sont donc les deux vice-présidents, moi-même et Denis Vandenbergen qui sont devenus coprésidents", signale Daniel Ancart désormais seul membre fondateur de l’ASBL dans le comité: "Nous avons créé l’ASBL avec Gérard Vanderbist et José Martinez. Ce dernier vient de quitter le comité", poursuit Daniel Ancart. "Gérard reste dans le coup. Il est toujours fort actif et heureusement. Nous avons besoin de son expérience. L’objectif sera d’attirer des jeunes pour nous aider dans l’organisation", indique Denis Vandenbergen.