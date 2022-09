Ottignies-Louvain-la-Neuve: les gens du voyage se sont installés à Blocry

La situation était tendue: "Nous avons fait savoir à Étienne Charpentier que ce n’était pas une bonne manière de fonctionner. Nous avons pourtant d’excellentes relations avec lui, tout comme d’ailleurs avec le centre de médiation. La Ville met un terrain à leur disposition près du château d’eau à Blocry. Il existe également un terrain privé rue de Monument (occupé pour l’instant) pour assurer leur accueil. Ici, ils nous ont pris par surprise. Nous n’avons pas pu prévenir les riverains de leur arrivée."

Une propriété de l’APIBW

La Ville n’étant pas propriétaire du terrain, il lui était impossible d’agir: "Le terrain appartient à l’APIBW, l’Agence de promotion immobilière du Brabant wallon. Nous avons appelé Marc Bastin, député provincial. Il nous a rejoints. Il a, comme nous, prôné le dialogue tout en montrant sa désapprobation sur cette manière d’agir. C’est dans ce cadre qu’il a donné l’autorisation d’occuper les lieux".

Jacques Otlet, président de l’APIBW: "L’autorisation a sans doute été donnée un peu vite, l’APIBW n’a pas été consultée. Or, elle est autonome. Je n’accepte que des gens envahissent une propriété sans autorisation. Nous vivons dans un état de droit. On ne peut pas se retrouver devant le fait accompli. De plus, un cadenas et une barrière protégeaient l’accès. Il y a donc violation de bien. Le conseil d’administration de l’APIBW se réunit ce mardi, je vais proposer une poursuite en justice".