«L’Université ne peut pas baisser les bras», estime le recteur de l’UCLouvain

Qu’elle ne vit pas en dehors des enjeux du monde et ne peut ignorer les défis politiques, climatiques, sanitaires, économiques et sociaux.

Pour Vincent Blondel, l’Université ne peut pas baisser les bras parce qu’elle porte la responsabilité de développer des compétences pour penser et construire la société de demain.

"Elle doit contribuer à construire l’avenir et ne regarder le passé que pour le comprendre", a résumé le recteur de l’UCLouvain en définissant trois ordres de responsabilité pour l’institution:

l’Université doit s’exprimer librement sans confondre son rôle avec celui des responsables politiques; elle doit être une force de propositions construite sur la recherche et l’expertise scientifique; et elle doit contribuer à former, conscientiser et outiller les étudiantes et les étudiants pour le futur.

À propos de libre expression, le recteur Vincent Blondel a rappelé la position des rectrices et recteurs belges au regard de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la suspension des relations avec certaines universités russes, tout en laissant aux chercheurs le soin de maintenir localement des relations individuelles de coopération pour garantir le maintien des liens et la libre circulation des idées.

"Si l’Université ne vit pas en dehors des enjeux du monde, elle n’est pas non plus soumise aux contraintes des interactions politiques qui imposent leur propre logique. Nous n’avons pas le droit de confondre notre rôle avec celui des politiques. Cette liberté de parole de l’Université est aussi celle qui lui donne sa force", a indiqué le recteur de l’UCLouvain.

En ce qui concerne la création de perspectives nouvelles, rappelant les succès récents des recherches menées au sein de l’université dans divers domaines, Vincent Blondel a notamment insisté sur l’importance de l’interdisciplinarité.

Quant à la formation, elle doit aujourd’hui tenir compte des mutations en cours. "Nous devons reconnecter nos programmes de formation avec la réalité des limites planétaires, de la fragilité du vivant et des enjeux économiques, sociaux et de démocratie. Nous portons la responsabilité de développer des savoirs et des compétences pour penser et construire la société de demain mais aussi celle de raviver le courage, l’espoir et l’émerveillement", a ajouté le recteur de l’UCLouvain.