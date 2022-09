Fresh Paint OLLN entre en gare de Louvain-la-Neuve

Lors du Kosmopolite Art Tour de 2015, des artistes s’étaient déjà exprimés sur ce mur. Mais celui-ci se détériorait et les fresques aussi par la même occasion. "On a donc proposé à la SNCB de le rafraîchir avec de nouvelles fresques, indique Fred Lebbe du collectif Farm Prod, organisateur du Fresh Paint, une initiative de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve soutenue par l’UCLouvain. À l’occasion des travaux que la SNCB réalise à la gare, elle nous a préparé le terrain en remettant en état le mur. Au départ, il était prévu que cette phase du festival débute au printemps dernier, mais on a attendu en fonction des travaux à la gare."

Sur le mur, des contours de wagons ont été dessinés pour que se créer "un long train coloré et fantaisiste. C’est un peu comme s’il y avait une voie supplémentaire à la gare."

Farm Prod a convié six artistes à prendre en charge chacun un wagon. "Si on rappelle la silhouette d’un train, ils sont libres de faire ce qu’ils en veulent. C’est une toile vierge. À eux de la remplir."

Parmi ces artistes, il y a Bué the Warrior, un artiste originaire de Gand qui est maintenant établi au Mexique - "on profite de son passage en Belgique" -, Delicous Brains, qui arrive mercredi de Suède, Johnny Boy (Belgique), Resto (Belgique), Tones (Suisse) et un dernier artiste belge dont le nom n’a pas été dévoilé.

«L’art de faire danser les lettres»

Lundi en fin de matinée, deux artistes étaient à l’œuvre, dont Tones, de Genève, qui signera pour la première fois une œuvre en Belgique. "Grâce à la magie des réseaux sociaux, les membres de Farm Prod ont vu mon travail et m’ont contacté. On s’est rendu compte qu’on avait des amis en commun. On a beau être tous éloignés, on se rejoint tous dans un projet commun et on partage tous une passion commune: le graffiti. Ma création va s’élaborer au fur et à mesure, mais en tout cas, ce sera une célébration du graffiti qui, pour moi, est l’art de faire danser les lettres."

Tones apprécie que le graffiti devienne peu à peu accepté. "Qu’une Ville soutienne ce festival, c’est un pas en avant et c’est beau à voir. Et ici, quand je me retourne, je peux voir des graffs sur les trains, signe que le mouvement né il y a une cinquantaine d’années perdure."

Sur le mur, côté gare, les artistes peindront, chacun dans son style, des personnages attendant le train ou marchant vers le train.

Après la gare, Fresh Paint OLLN ira du 26 septembre au 2 octobre au P’tit Maga du Bauloy, à Ottignies. L’artiste français Adec dessinera un écureuil gigantesque sur le pignon.

Enfin, du 3 au 8 octobre, Taroé (France) clôturera le festival sur un mur des Dominicains, à Louvain-la-Neuve.

Fresh Paint OLLN a déjà connu deux premières phases. La première en juin-juillet 2021 et la deuxième en septembre-octobre de cette année-là. Des fresques sont ainsi apparues sur l’antenne communale de Louvain-la-Neuve, sur le rond-point de l’anneau central, sur l’ancien bâtiment du CPAS à Ottignies ou encore sur la façade d’un particulier de la rue Lucas.