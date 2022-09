Courbevoie à Louvain-la-Neuve: il y a finalement une zone d’immersion temporaire

La création de cette ZIT fait suite aux inondations qui ont touché le parc et ses alentours, dont le parking RER, en juin et juillet 2021.

Pourtant la Ville et l’université n’étaient pas sur la même longueur d’onde sur le sujet.

Selon l’UCLouvain, il n’y avait pas besoin de bassin d’orage temporaire, mettant en avant le caractère exceptionnel des pluies de 2021 et un site en chantier.

Cependant en juin dernier, l’échevin des Voiries, Hadelin de Beer (Écolo), soulignait qu’il fallait trouver une solution intermédiaire. "On ne peut pas laisser le risque de voir à nouveau de l’eau inonder le site. On va en discuter."

Des discussions ont eu lieu et une solution temporaire a donc été trouvée avec la réalisation de cette ZIT.

«Je ne pense pas que cette ZIT servira»

"Un conduit a toujours mené vers Courbevoie les eaux de la N 4, de l’échangeur et d’une moitié des champs, l’autre moitié allant vers Vieusart. Quand le SPW l’a changé, ils ont installé un tuyau de plus grande dimension. Ce qu’on a fait, c’est de mettre un dispositif pour limiter, au cas où, le débit et ainsi temporiser d’éventuels écoulements d’eau", explique le responsable du développement urbain et régional de l’UCLouvain, Nicolas Cordier.

Ce dernier ajoute: "Nous n’avions pas d’obligation légale de la faire. Et je le redis, je ne pense pas que cette ZIT servira, sauf en cas de pluies exceptionnelles."

L’université a-t-elle accepté ce dispositif pour apaiser ce dossier et permettre à la Ville de dire que quelque chose a été fait?

«Efficace en cas de besoin et pour pas cher»

L’échevin des Voiries reconnaît que le dispositif - des cornières en acier et une planche de bois trouée et placée devant la conduite - "ne devrait pas être utile souvent".

Mais d’ajouter: "Le bassin d’orage du parc Courbevoie peut retenir quelque 1 500 m3 d’eau et il a débordé deux fois en juin-juillet 2021. Le dispositif qui a été réalisé peut retenir un tout petit peu moins d’eau. À peu de frais, on a quasiment doublé la capacité de rétention d’eau à cet endroit-là. On a mis en place quelque chose qui sera efficace en cas de besoin et pour pas cher. Ça valait donc vraiment le coup de l’installer."

Voici le dispositif réalisé pour créer la zone d’immersion temporaire. ©ÉdA

Dans le cadre des développements futurs des 30 hectares de terrains situés entre la N 4 et l’E 411 et qui accueilleront notamment une extension du parc scientifique, les eaux seront envoyées vers le bassin d’orage aménagé par l’inBW sur le site qu’occupe son centre Monnet.

Le SOL Monnet, pas la priorité actuelle de la Ville

L’étude du SOL (schéma d’orientation local) pour cette extension a démarré. Si l’UCLouvain et l’inBW sont à la manœuvre, la Région et la Ville sont impliquées aussi. L’échevin de l’Urbanisme, Benoît Jacob (Avenir), admet toutefois que ce SOL "n’en est pas loin dans son état d’avancement. L’université et l’inBW ont les cartes en main et de notre côté, on fait ce qu’on peut. Mais à l’Urbanisme, nous sommes noyés. Avec la nouvelle gare d’Ottignies, le redéploiement du centre-ville et bientôt le SOL de L’esplanade plus tous les autres projets, c’est la folie et le SOL Monnet n’est pas dans nos priorités actuelles."