Ottignies-Louvain-la-Neuve: «La nature en ville» au festival Alimenterre

Malgré le temps pluvieux, plusieurs courageux étaient au rendez-vous devant la ferme du Douaire pour cette promenade conduite par Jean-Louis Walnier, guide nature du CNB BW (Cercle des naturalistes de Belgique – Brabant wallon). "Le message principal via cette balade, c’est de montrer qu’il y a encore de la nature en ville, explique Jean-Louis Walnier. Elle est plus diversifiée que ce que l’on pense parfois. Il y a encore beaucoup d’espèces de fleurs et d’arbres. Tout cela vaut la peine d’être protégé. Ce qu’il nous reste, protégeons-le…"

Après la balade, les participants ont pu assister à la projection de Composer les mondes, documentaire d’Eliza Levy consacré à l’anthropologue français Philippe Descola. Ce dernier explique comment les Européens ont rendu leur terre de moins en moins habitable.

Après le film, on est passé à table pour déguster quelques préparations de cuisine sauvage: tartelettes de fromage blanc à la confiture de sureau ou encore feuilletés aux prunes avec un verre de sirop aux fleurs de sureau.

Ce vendredi

Alimenterre se poursuit ce vendredi à Ottignies avec la projection, à la Maison de la laïcité Hypathia, de deux autres films portant sur les problèmes environnementaux, Dremmwel de Pierre Vanneste et ZUT (Zones urgentes à transformer) de François de Saint Georges. La projection sera suivie d’échanges autour de la thématique "Les pesticides, obstacles à la transition agroécologie"avec François de Saint Georges (réalisateur) et Jonas Jaccard (chargé de plaidoyer chez SOS Faim).