Olala.art, le Vilar, la Ferme du Biéreau et le Centre culturel d'Ottignies-Louvain-la-Neuve à la (re)conquête du public

"Cette place de Pôle culturel n’est pas en danger", rassure l’échevin de la Culture, Hadelin de Beer (Écolo).

Ce projet est en fait né de la volonté de la Ville de soutenir les trois principaux acteurs culturels de la localité ébranlés, comme tout le secteur culturel, par la crise sanitaire liée au Covid-19.

"Lors des Codeco, on a fait passer le message qu’aller dans une salle de spectacles était plus dangereux que de faire ses courses. Et lors de la reprise de nos activités, certains spectateurs ont eu peur de revenir. Au niveau de la fréquentation, l’année dernière fut catastrophique, raconte Étienne Struyf, le directeur du centre culturel. Cela va cependant mieux car on est quasiment à 75% du taux d’abonnement qu’on avait avant le Covid. Je suis donc content, mais on a toujours besoin de communiquer de manière positive pour faire revenir les spectateurs, d’autant plus qu’ils ont de plus en plus tendance à réserver au dernier moment."

«Donner envie aux spectateurs de sortir de chez eux»

Et Gabriel Alloing, le directeur de la Ferme, d’ajouter: "Tout ce qui peut nous donner de la visibilité est toujours bon à prendre."

Adrienne Gérard, directrice de communication du Vilar, abonde et souligne qu’il "faut donner envie aux spectateurs de sortir de chez eux".

Chacun conserve ses moyens de communication propres (site web, réseaux sociaux…), la plateforme étant un outil supplémentaire. Mais en communiquant ensemble, avec des contenus exclusifs, des concours, etc., l’objectif est de permettre à chacun de toucher et séduire un public plus large et de se renforcer collectivement en montrant ce que chacun propose.

Et cela est d’autant plus important que l’inflation et la hausse des coûts énergétiques vont peser sur leurs finances. "L’enjeu en termes de fréquentation n’est pas de faire aussi bien qu’avant mais de faire mieux car nos marges budgétaires ont fondu. On a donc besoin d’avoir du monde dans nos salles", soutient Gabriel Alloing.