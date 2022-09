Mais tout ne sera pas pour autant comme avant. "Vu les inconnues qui planaient au moment de fixer les balises de cette édition, la configuration de l’an passé, sans chapiteau avec une scène placée dans le haut de la place du Cœur de ville, a dû être reconduite. Il n’y aura toujours pas de marche aux flambeaux ni de feu d’artifice. Le goûter des aînés n’aura pas lieu lui non plus, mais sera remplacé par un spectacle exceptionnel sur le thème “En route pour le cabaret” par le groupe Swing and Sway Dance Club de Wavre", le samedi à 14 h, au Centre culturel.

Les organisateurs espèrent "revenir à une formule plus semblable à celle d’avant dès l’an prochain".

Au programme

Le vendredi 16 septembre, le marché matinal se tiendra en musique. Diverses animations artistiques se tiendront du vendredi au dimanche au Douaire – la galerie commerçante sera ouverte exceptionnellement ce 18 septembre – dont un show transformiste des Amazones le vendredi de 14 h 45 à 17 h 15 ou Dany accordéon le dimanche de 14 h 30 à 17 h. Les loges foraines ouvriront à 19 h 30 sur la place du Centre et resteront jusqu’à dimanche.

Le samedi 17 septembre, diverses activités et animations artistiques se tiendront place du Cœur de ville. Dès 11 h, un podium jeunes talents y sera ainsi ouvert. Des artisans seront présents et seront là aussi le dimanche. Un concert du groupe Élysiane, de 18 h à 20 h, clôturera la journée.

Le dimanche 18 septembre, la brocante, réunissant plus de 200 exposants, débutera dès 7 h dans les rues du centre-ville. Sur le parking du Colruyt, dès 10 h, il y aura un village des enfants animé par Cesam Nature. Dès 11 h, le centre culturel et récréatif espagnol de Wavre proposera de déguster une paella géante tandis que l’école du cirque du Brabant wallon démontrera son savoir-faire de 13 h 30 à 17 h. Diverses animations musicales sont prévues sur la place du Cœur de ville, dont celle des Chœurs du Petit-Ry de 11 h à 11 h 30 ou de la Sardane, chorale stéphanoise, de 11 h 45 et 13 h.

Ces Fêtes de Wallonie se termineront avec le concert, de 17 h à 19 h, de Jean-François David et son orchestre aux sons de Joe Dassin, Michel Sardou ou encore Johnny Hallyday.

