Plus de retard, cette fois, pour l’extension de l’athénée à Lauzelle

Le député la hulpois voulait connaître l’état d’avancement du projet d’extension de l’antenne "Lauzelle"de l’athénée. Un ancien immeuble de bureaux situé rue de Clairvaux, à Louvain-la-Neuve, a été acheté, en 2013, pour permettre cette extension. Neuf ans plus tard, le projet tarde à se concrétiser.

"Ce dossier a connu un certain retard au niveau de sa mise en œuvre", constate le député Janssen, qui relève toutefois que le ministre Daerden avait déclaré, en février, qu’un nouvel avis de marché pour désigner une équipe pluridisciplinaire d’auteurs de projets avait été publié en décembre 2021 et que de nombreuses candidatures avaient été réceptionnées. "Le jury de sélection devait se réunir le 8 mars 2022 pour choisir les cinq meilleures candidatures et le jury d’attribution devait se réunir au début du mois de juillet 2022. Cela devait permettre à l’équipe lauréate de démarrer les études dès le mois de septembre", a poursuivi Nicolas Janssen avant de demander au ministre de le rassurer sur le fait que les délais étaient, cette fois, tenus.

C’est quasiment le cas, lui a répondu le ministre en charge des bâtiments scolaires: "Le marché est en cours d’attribution, vous comprendrez aisément que je ne peux dévoiler à ce stade le nom de l’équipe lauréate. Il va de soi que l’équipe lauréate démarrera les études dès que l’attribution sera effective". Ce qui ne devrait donc pas trop tarder.

Les délais seront tenus, pense Frédéric Daerden: "Les échéances restent à ce stade inchangées, à savoir que, si toutes les étapes suivantes s’enchaînent sans heurt (en particulier l’obtention du permis d’urbanisme), les travaux pourraient débuter au second semestre 2024 et se terminer en juin 2026".

13 ans pour construire 20 classes

Les 20 nouvelles classes devraient donc être prêtes pour la rentrée de septembre 2026. Il aura donc fallu treize années pour transformer le bâtiment de deux niveaux acquis en 2013.

Le coût total des travaux prévus n’a pas (encore?) été réévalué. "Il est nécessaire de laisser préalablement l’équipe pluridisciplinaire sélectionnée avancer dans ses études, et ce dans chacune de ses compétences: architecture, stabilité, techniques spéciales, acoustique, etc.", estime le ministre Daerden.