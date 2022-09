Louvain-la-Neuve: 150 pains et 38 tartes, records battus à la fête du four à pain

L’ASBL Four à pain organisait dimanche sa Fête du pain dans le parc de la ferme du Biéreau, à proximité du four à pain de l’ancienne forge de la ferme. Cette fête a rassemblé près de 200 personnes. « Nous avons battu tous les records : nous avons cuit 150 pains et 38 tartes, indique Bernard Gastmans, président de l’association. Nous pratiquons des prix démocratiques. Nous vendons une assiette du terroir, avec du fromage de Chimay, du jambon du pays, du pâté d’Ardenne, au prix de 10 €. La farine pour le pain vient d’un paysan et boulanger de Momignies. La Fête du pain, c’est notre plus grosse activité. Nous avons d’autres moments forts comme les pizzas lors des fêtes de la musique ou encore les cougnous à Noël. »