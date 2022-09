Pas de Route du Rhum pour Denis Van Weynbergh, skipper d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

Blessé et faute de budget pour remettre son bateau en état après le tempétueux Vendée Arctique de juin dernier, course qu’il avait dû abandonner, le skipper d’Ottignies-Louvain-la-Neuve jette l’éponge.

Sans oublier que le marin belge était toujours sur la liste d’attente de la Route du Rhum. Il était donc plus qu’incertain sur cette course à la voile en solitaire.

Par communiqué, Denis Van Weynbergh revient sur les raisons qui l’ont poussé à renoncer.

Il était toujours sur liste d’attente. "Nous espérions secrètement que celle-ci évolue durant l’été en notre faveur, mais cela n’a pas été le cas. Et tant mieux d’ailleurs pour les autres marins qui auront la chance d’être au départ. Cela aurait été un “peu dommage” de prendre la place d’un autre skipper suite à une avarie grave sur son bateau et un gros pépin physique."

En outre, il n’est pas à 100% de sa forme physique. Lors de la Vendée Arctique, il s’est blessé: une déchirure des ischio-jambiers avec désinsertion musculaire. Cette blessure nécessite au minimum 3 mois de rééducation. Il l’a commencée fin août et il espère donc être totalement remis fin novembre.

Un budget toujours pas bouclé

Enfin, faute de budget, il ne peut pas non plus remettre son bateau en mode course. Son voilier de classe Imoca, Les Laboratoires de Biarritz, avait souffert dans les eaux islandaises au niveau notamment de l’étrave, du safran tribord, du radar et de l’antenne satellite. Il avait notamment percuté un OFNI. "De plus, certaines voiles, comme la grand-voile par exemple, sont arrivées en fin de cycle. Il est impensable de faire deux transats dont une en course, dans cette configuration. Il y va de la pérennité du projet. Cela serait dangereux pour le bateau et pour moi."

Et de poursuivre: "Il est temps de se concentrer sur la recherche d’un gros partenaire et de plusieurs moyens ou petits, et ce afin de boucler le budget pour les 3 années à venir (NDLR: dans le but de prendre le départ du Vendée Globe 2024, tour du monde en solitaire, sans escale ni assistance) . Et pour le moment, c’est loin d’être le cas."

En 2020, faute d’argent, le skipper avait dû renoncer au mythique Vendée Globe. Il ne tient pas à ce que l’histoire se répète.