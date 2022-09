Une pétition pour un moratoire sur l’abattage des arbres du bois de Lauzelle à Louvain-la-Neuve

En 2021, elle avait lancé une pétition en ligne en ce sens qui avait recueilli 1 116 signatures et elle vient d’en relancer une pour "demander un moratoire sur l’abattage de tous les arbres sains et ne présentant pas de danger", nous dit-elle.

Et de poursuivre: "Avec le changement climatique, on ne sait pas où l’on va. Quelles essences d’arbres vont tenir le coup? On en a une idée, mais une idée seulement. Je ne détiens pas la vérité, mais je suis entourée de personnes, dont des spécialistes, qui s’interrogent. Ce que nous voulons, c’est qu’on laisse la forêt se régénérer par elle-même et devienne résiliente par elle-même. Faisons confiance à la nature. En outre, un arbre sur pied est un allié du climat. Un arbre, même malade, peut encore tenir debout des années et il captera plus de CO2et fournira plus d’oxygène qu’une jeune pousse. Ici, on coupe en espérant que la régénération va se faire."

Car l’objectif des coupes est aussi de rendre le bois plus résilient et qu’il accueille davantage de biodiversité, comme l’expliquait le garde-forestier de l’UCLouvain sur notre site hier et dans notre journal de ce vendredi 9 septembre.

Le but poursuivi des deux côtés est donc le même, mais la manière d’y arriver est différente.

«L’UCLouvain a fait le choix d’une approche sylvicole classique»

"L’UCLouvain affirme que la vente n’est pas l’objectif des abattages. Que son intérêt n’est pas économique. Or, ils font le choix d’une approche sylvicole finalement classique. Pourtant, l’université pourrait adopter une autre stratégie, une autre vision et réfléchir à d’autres modes de fonctionnement. L’UCLouvain et le bois pourraient être un laboratoire formidable et un exemple en matière de protection du climat et de la biodiversité."

De son côté, l’ancien garde-forestier de l’université, Jean-Claude Mangeot, tout en reconnaissant qu’il est délicat pour lui de prendre position, estime tout d’abord que c’est "une erreur d’abattre des arbres maintenant, en période de venaison quand les animaux ont le plus besoin de tranquillité pour passer l’hiver. J’aurais attendu mi-octobre, novembre."

Jean-Claude Mangeot, ancien garde-forestier: «Être plus prudents et humbles»

Quant à l’intérêt pour la biodiversité de l’abattage, "tout est une question de philosophie, dit-il. Et face au changement climatique, je pense qu’on devrait être plus prudent vis-à-vis des arbres sains et qui résistent à la sécheresse. On abat des arbres pour espérer avoir un jour ce qu’on a déjà sous nos yeux… Peut-être faut-il revoir le canevas."

L’homme, qui s’est occupé pendant une trentaine d’années du bois de Lauzelle, n’a pas perdu le sens de la formule. "La forêt est notre dernier bouclier face au changement climatique. J’ai passé la main et je ne vais pas critiquer ce que mon collègue fait mais je dirais aux personnes qui s’occupent de la gestion du bois d’être plus prudents et de rester humbles. L’expérience s’acquiert avec les années. Or, sur Terre, les forêts ont plus de 500 millions d’années. Elles n’ont pas eu besoin de l’homme pour se gérer et elles ont eu le temps d’acquérir des connaissances. De manière générale, je ne parle pas ici du bois de Lauzelle, certains disent qu’il faut planter de nouvelles essences, des chênes verts ou des cèdres, par exemple, pour faire face au changement climatique. Mais on ne sait pas le cortège de problèmes que ça pourrait amener dans nos régions. Travaillons donc de manière différente, d’autant que l’abattage et le débardage (NDLR: le transport du bois après abattage) ne sont pas sans conséquence sur le sol. On coupe parfois aussi des hêtres pour créer des puits de lumière, mais certains arbres qui étaient autour peuvent attraper des coups de soleil et vont cuire… Il y a actuellement de grosses discussions de fond sur comment gérer une forêt. Ma philosophie serait de voir, comprendre et lire ce que la nature nous laisse et nous donne."

La pétition en ligne se trouve sur 11m.be, un site hébergé par Greenpeace: www.11m.be/petitions/un-arbre-sur-pied-est-un-allie.