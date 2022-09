Voici pourquoi des arbres sont coupés au bois de Lauzelle qui est géré par l’UCLouvain, à Louvain-la-Neuve

L’entrée du bois de Lauzelle, côté parking malin. ©ÉdA

Une partie du bois de Lauzelle est fermée actuellement car on y abat des arbres. Nous avons rencontré sur place Thibault Thyrion, le garde-forestier de l’UCLouvain, pour nous expliquer l’utilité de ces coupes.

"L’engagement de l’université est de gérer durablement ce bois de 198 hectares et d’y chercher un maximum de biodiversité, prévient-il. Et pour qu’il soit plus résilient, il faut le gérer. Une forêt a tendance à s’homogénéiser. Si on la gère, elle présentera des essences plus variées et elle sera potentiellement plus résistante à un environnement changeant."

«Cet arbre est malade et proche d’un chemin»

Ce hêtre est attaqué par un champignon. ©ÉdA

Trois raisons font que des arbres sont coupés, précise le garde-forestier. "Tout d’abord, il y a des arbres malades. Ce hêtre, par exemple, est attaqué par un champignon, le phytophthora. L’arbre est en train de mourir. Dès qu’une tache noire apparaît, on surveille l’arbre car il pourrait résister à la maladie. Ici, il a été touché il y a deux ans. Mais la sécheresse de cette année l’a encore affaibli et comme il est situé le long du chemin, il faut le couper, pour la sécurité des promeneurs."

Pour laisser de la place aux autres

La deuxième raison pour laquelle on coupe des arbres est biologique. "Pour avoir un arbre bien structuré et qui peux résister aux grands vents et grosses neiges, notamment, il doit avoir de la place pour se développer en largeur aussi."

Au début de sa vie, un arbre cherche avant tout la lumière et sa croissance se fait dès lors vers le haut. Ensuite, il grandira toujours mais il va surtout grossir et cela demande de la place.

Au bois de Lauzelle, certains arbres ont été marqués d’un trait rose: c’est eux qui doivent grandir en priorité. "On va couper les deux voisins de ce hêtre pour lui faire de la place, montre le garde-forestier. Sinon, il va se retrouver en déséquilibre. Il faut pouvoir lui donner de l’espace au moment où il peut encore grossir sur pied, donc à un jeune âge. Pourquoi lui et pas ses deux plus proches voisins? Son voisin de droite est tordu. On voit que ses racines sortent du sol alors qu’il est encore jeune. C’est le signe qu’il ne s’est pas bien accroché au sol. Il est moins bien garni au niveau de ses feuilles, or la santé d’un arbre passe par son feuillage. Son voisin de gauche présente une fourche (NDLR: son tronc se sépare en deux) assez bas. De l’eau va s’y accumuler, il y aura de la pourriture et avec le temps, il présentera des problèmes sanitaires. Mais cet arbre-là, un peu plus loin, on n’y touche pas: il est moche mais il ne gêne personne."

Au bois de Lauzelle, certains arbres ont été marqués d’un trait rose: c’est eux qui doivent grandir en priorité. ©ÉdA

Des arbres sont aussi abattus pour créer des puits de lumière, ce qui va permettre à des jeunes pousses de s’implanter. "C’est ce qu’on a fait là. On n’a rien replanté, c’est de la régénération naturelle. Cela permet d’avoir une forêt avec des jeunes arbres, des arbres d’âge moyen et des vieux arbres. Si ces derniers tombent à cause du vent, les plus jeunes sont là. Si des chevreuils mangent les jeunes pousses, les autres arbres sont là. On a donc une forêt résiliente."

Une forêt mosaïque, avec des arbres d’essence diverse et aux âges variés, c’est ce qui est actuellement recherché. "Cela répond à une demande écologique et favorise la biodiversité. Tous les oiseaux et insectes ne sont pas attirés par les mêmes arbres. On garde aussi des bois morts car des insectes en ont besoin et des champignons vont s’y développer aussi."

Thibault Thyrion, le garde-forestier de l’UCLouvain. ©ÉdA

Mais la nature ne fait-elle pas elle-même tout ce travail? "Sur plusieurs centaines d’années, oui, grâce aux perturbations naturelles (vent, feu de forêt, maladie). Mais un feu de forêt peut ravager des centaines d’hectares. Cela peut être intéressant si la forêt fait plusieurs milliers d’hectares, mais pas ici. Si de grandes surfaces disparaissent ici, il y a peu de chance qu’elles soient recolonisées par de la forêt car le site n’est pas favorable, avec toute l’urbanisation qui l’entoure. C’est aussi pour cela qu’on gère le bois, car l’humain est présent."

Poutres, meubles et bois de chauffage

La troisième raison pour laquelle on fait tomber des arbres est économique. "Le bois est une ressource naturelle 100% renouvelable. Dans la construction, ses alternatives sont le sable, le verre, le béton, des matériaux hyper polluants. Il y a des églises en bois en Norvège qui ont plusieurs centaines d’années. En Suède, la plus haute tour en bois du monde fait 20 étages. Penser la construction différemment avec une structure en bois est intéressant. Dans un autre domaine, plutôt que d’acheter un meuble Ikea à 50 €, pourquoi ne pas acquérir un meuble en bois massif de Belgique? Certes il coûtera peut-être 500 € mais s’il est bien entretenu, il peut durer des générations !"

Le bois de Lauzelle est divisé en huit parties de quelque 25 hectares. Chaque année, des arbres sont coupés dans l’une d’elles. "On choisit l’arbre en fonction de sa santé, de son âge, de sa place. Par essence, on coupe entre 100 et 300 m3 par an. Ce n’est pas énorme, un gros hêtre, par exemple, fait 10 m3. Les fûts (NDLR: partie du tronc située entre le sol et la première grosse branche) sont vendus. On essaye de vendre aux scieries belges ou à des sociétés de vente belges. Dans tous les cas, tout ne sera pas scié en Belgique car les scieries belges n’ont pas la capacité de traiter tout le bois coupé dans le pays. Une partie sera donc forcément exportée. Et si une majorité des pieds reste au sol, une toute petite partie sera vendue en bois de chauffage."