Un subside de 1,95 million € pour la rénovation énergétique du Centre culturel d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

Voilà qui réjouit les autorités communales ainsi que le Centre culturel. "Je suis super heureux, témoigne, Étienne Struyf, le directeur de l’institution. C’est la conjonction de deux volontés, celle de la Ville de rénover au point de vue énergétique une série de bâtiments publics dans le cadre du plan Renowatt et celle du Centre culturel de se moderniser."

Le bâtiment, construit en 1978, est l’un des plus énergivores de la Ville car il n’est pas isolé. Sans compter qu’à certains endroits, le béton s’effrite.

Au départ, il était question de refaire le toit, d’installer des panneaux photovoltaïques, de changer les châssis, d’installer une chaudière à bois commune avec l’hôtel de ville et l’école communale jouxtant le centre culturel notamment. Mais pas de refaire l’ensemble des façades, vu le coût à supporter.

«Une garantie que le projet sera mené à terme»

Toutefois, pour les responsables du Centre culturel, il était "extrêmement important" de les rénover aussi. Et finalement, ce fut approuvé en conseil communal.

Puis est arrivé l’appel à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle dédie une partie des fonds européens du plan relance qui lui revient à la rénovation énergétique des bâtiments culturels, soit une enveloppe globale de 31,7 millions €. Une aubaine pour la Ville qui a entré un dossier pour son centre culturel et qui vient donc de recevoir une suite positive.

"Désormais, malgré la hausse des coûts (NDLR: main-d’œuvre, matériaux, etc.) on a la garantie que le projet en entier sera mené à terme", souligne le directeur du Centre culturel.

Une somme de 1,7 million € avait été budgétée pour la rénovation du bâtiment, indique l’échevin de l’Énergie et des Bâtiments, Abdel Ben El Mostapha (PS). "Mais à l’heure actuelle, pour tous nos chantiers, on sait qu’on doit revoir les estimations à la hausse, de plus ou moins 30%. Le subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles arrive à point et on sera dans les clous par rapport au règlement", le subside ne pouvant représenter plus de 70% du montant subsidiable global.

Le marché public pour le plan Renowatt a été lancé et la Ville attend les offres.

La fresque de Claude Rahir devrait disparaître

"Outre l’aspect énergétique, tout un travail sera mené sur l’esthétique du bâtiment, précise l’échevin. Il présentera un nouveau visage. Est-ce que la fresque, “La Liesse populaire (1993), de Claude Rahir sera conservée? Vu qu’on isole cette façade aussi, elle a de grande chance de disparaître. Mais on réfléchit à dessiner une nouvelle fresque sur cette façade, une fois rénovée."

Cette rénovation aura donc un impact important sur l’esthétique du centre-ville ottintois. C’est d’ailleurs pourquoi un jury, avec entre autres des membres du Centre culturel, choisira le projet de rénovation parmi les propositions reçues.

La réception provisoire des travaux doit avoir lieu avant le 30 juin 2026, comme le veut le règlement pour recevoir le subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles.