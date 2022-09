UCLouvain: Pour mettre les étudiants de première année sur les rails de la réussite avant même le début des cours

Dès ce lundi 12 septembre, diverses activités sont mises en place par les 14 facultés de l’université pour favoriser l’intégration de ces étudiants qui découvrent le monde universitaire.

Parmi elles, des tests diagnostiques sur les prérequis. Exemple avec la faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication (ESPO). Un test, en ligne, concerne les mathématiques et l’autre, en auditoire, touche aux statistiques, deux matières que tous les étudiants doivent suivre et où pas mal ont des difficultés.

Tests diagnostiques: «Repérer leurs faiblesses et y remédier dès le départ»

"L’idée n’est pas de faire peur aux étudiants mais bien de leur permettre de repérer, dès le départ, leurs faiblesses et leurs lacunes et de leur proposer une remise à niveau lors de séances de remédiation données par des assistants. C’est sur base volontaire et ces tests ne sont pas certificatoires. Ce ne sont pas des examens d’entrée", explique Patricia Vandamme, conseillère pédagogique à la faculté ESPO.

Celle-ci précise qu’au niveau des prérequis, le public étudiant est très hétérogène. "Il y a des inégalités entre les écoles secondaires et beaucoup d’étudiants n’ont pas les prérequis nécessaires. C’est pourquoi les dispositifs de remise à niveau sont fondamentaux. En une semaine, on ne va pas rattraper toutes les lacunes, mais c’est tout de même utile pour débuter l’année sur de bonnes bases."

En cours d’année, dans la faculté ESPO, il y a des outils de remédiation qui sont mis en place, notamment des tutorats où les étudiants peuvent poser leurs questions à d’autres étudiants plus loin dans leur parcours universitaire. "Cela porte sur les cours et non les prérequis."

Se former au métier d’étudiant

L’an dernier, la faculté ESPO avait déjà organisé ce type de test. C’était alors pendant la première semaine de cours. "Certains étudiants ont constaté que leurs lacunes étaient tellement énormes qu’ils n’y arriveraient pas, même avec toutes les aides du monde. Ils se sont dès lors réorientés, ce qui leur a permis de ne pas perdre un an."

Des activités permettront aussi de "se former au métier d’étudiant, via un escape game et l’apprentissage par les pairs, soit des sessions en petits groupes encadrées par des étudiants d’années supérieures, pour découvrir le fonctionnement des facultés et leurs outils d’étude", indique l’université par communiqué.

D’autres initiatives, comme des activités sportives ou des jeux de piste, aideront les étudiants à découvrir le campus.

Si les activités ne sont pas les mêmes partout, chaque faculté est attentive à l’accueil des nouveaux étudiants, nous dit-on à l’UCLouvain.

Faire revenir les étudiants dans les auditoires

L’objectif de cette semaine d’accueil est de montrer aux étudiants tout ce qui est mis en place pour eux et de leur permettre de comprendre comment fonctionne leur faculté.

Il est aussi de faire prendre conscience aux étudiants de l’importance d’assister aux cours. "Dans les universités, nous avons constaté un fort absentéisme dans les auditoires. Suite à la crise sanitaire, les étudiants ont développé des stratégies autres pour étudier, se disant qu’il n’était pas nécessaire d’aller aux cours et que le syllabus et la vidéo du cours suffisaient. Mais c’est une erreur car tous les outils d’enseignement, y compris le cours en auditoire, sont complémentaires", souligne Isabelle Decoster, responsable presse de l’UCLouvain.

Bref, cette pré-semaine de rentrée, qui n’est pas obligatoire, est de permettre aux étudiants de démarrer l’année sur de bonnes bases. Ce qui est d’autant plus important avec la réforme du décret Paysage dont les effets commencent cette année: désormais, un étudiant a maximum deux ans pour réaliser sa première année et il doit réussir tous ses cours (60 crédits) pour pouvoir passer en deuxième année.

VITE DIT

WIN week

Du 14 au 16 septembre, une WIN week est aussi organisée à l’UCLouvain pour découvrir la vie universitaire. Au programme, des visites du campus, des informations sur les aides aides sociales, la culture, le sport mais aussi la guindaille et l’animation étudiante (inscription: www.uclouvain.be).

Welcome Day/Night

Le lundi 19 septembre, véritable jour de la rentrée, le Support Kot organise son traditionnel Welcome Day pour accueillir les étudiants de 1re année. Le soir, le kot-à-projet les invite aux concerts du Kapodastre (21 h), de Rori (22 h) et du DJ Nyra (23 h-1 h), sur la place Sainte-Barbe, à l’occasion du Welcome Night.

Le loyer des kots UCLouvain restera fixe

L’UCLouvain dit, dans son communiqué, disposer de 5 750 kots dont "les loyers resteront fixes toute l’année, grâce à la prévisibilité de l’université et l’amélioration de leurs performances énergétiques". Loyer mensuel moyen d’un kot UCLouvain: 310 €, charges comprises donc.