« La future gare d'Ottignies pas assez accessible pour les cyclistes et les PMR », jugent le Gracq et Navetteurs.be

"En l’absence d’un réel dialogue avec les usagers et leurs représentants, la SNCB risque de passer à côté d’enjeux fondamentaux, notamment l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) et les cyclistes. C’est pourquoi, nous demandons à nouveau le maintien d’un couloir sous voies et la création de rampes d’accès aux quais et d’au moins une passerelle cyclable et l’installation d’ascenseurs plus adaptés", avancent, dans un communiqué commun, les deux associations.

Leurs trois recommandations

Elles recommandent donc de "maintenir le couloir sous-voies actuel, l’élargir et prévoir des rampes à faible inclinaison pour accéder aux quais. Le projet conçu par la SNCB prévoit une “gare-passerelle” qui obligera les voyageurs venant de l’entrée principale (niveau -1) à franchir un dénivelé de trois étages (+12,5 m) pour accéder à la passerelle principale (niveau +2) d’où ils pourront accéder aux quais (niveau 0) en redescendant deux étages (-8 m). Nous nous étonnons que la SNCB n’ait pas privilégié un cheminement moins laborieux au départ du couloir sous voies actuel, qui pourrait être rénové et élargi et auquel seraient raccordées des rampes à faible inclinaison afin d’accéder aux quais. Cette solution plus écologique permettrait en outre de pallier aux escalators sujets à des pannes régulières et de réduire la dépendance aux ascenseurs pour franchir de nombreux niveaux."

Elles souhaitent aussi de "prévoir une connexion inter-quartiers via au moins une passerelle cyclable", c’est-à-dire d’une largeur d’au moins 12 mètres pour être "cyclable et empruntée sans encombre par les PMR".

Pour elles, la passerelle secondaire doit aussi être prolongée jusqu’aux quartiers de Limelette/Samaya.

Enfin, les ascenseurs prévus dans le projet doivent être agrandis et mieux disposés.