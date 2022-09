UCLouvain: des nouvelles cuisines 3 étoiles à Louvain-la-Neuve

Des poutres réquisitionnées pour Notre-Dame de Paris

Pour l’anecdote, le chantier a pris du retard car les poutres en bois de 24 mètres de long, ce qui est hors normes, prévues pour les cuisines ont été réquisitionnées pour consolider la cathédrale Notre-Dame de Paris après son incendie vu qu’il n’y en avait pas d’autres disponibles rapidement.

Ce vendredi, l’université a organisé une visite de presse pour présenter cette installation de pointe qui a coûté 4,7 millions € dont 3,5 millions rien que pour le bâtiment basse énergie.

L’UCLouvain est désormais la seule université de la Fédération Wallonie-Bruxelles à disposer de ses propres cuisines. Celles-ci desservent les quatre restaurants de l’université (2 à Louvain-la-Neuve, 1 à Woluwe et 1 à Mons), deux sandwicheries (1 à Louvain-la-Neuve et 1 à Woluwe) et elles s’occupent aussi du service traiteur de l’institution académique. Elles emploient 40 personnes auxquels s’ajoute une soixantaine de jobistes.

L’objectif de l’UCLouvain est de proposer une alimentation saine à ses étudiants, son personnel mais aussi au grand public, car tout le monde peut manger dans les restaurants universitaires.

Plat malin: 3,6 € pour les étudiants

"Un esprit sain dans un corps sain, cela passe aussi par l’alimentation. C’est pourquoi nous tenons à proposer aux étudiants une alimentation saine, de qualité, durable et à un prix défiant toute concurrence, le plat malin étant à 3,6 € pour les étudiants, même si nous l’avons un peu augmenté pour faire face à l’inflation, soutient le vice-recteur aux affaires étudiantes, Philippe Hiligsmann.Ce prix bas est notamment rendu possible grâce aux subsides sociaux dégagés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et dont nous consacrons 2,65 millions à nos restaurants universitaires."

Et Garry Van Loo, directeur des restaurants universitaires d’ajouter:"Quand on a débuté le plat malin, en 2014, il coûtait 3,2 €. L’augmentation n’est donc pas énorme."

Ce plat malin, qui le mardi et le jeudi est végétarien, coûte 5,75 € pour le personnel et 7,6 € pour les extérieurs à l’université.

"Nous respectons les saisons et nous privilégions les circuits courts. 80% de nos produits sont belges. Et si c’est possible, on prend des produits bios, poursuit Garry Van Loo.De plus en plus d’étudiants se rendent dans nos restaurants et ils sont de plus en plus à manger végétarien. Nous proposons des plats végétariens et vegans tous les jours. Nous faisons entre 1 500 et 2 500 couverts par jour et quand nous proposons un burger végé le jeudi en plat malin, on sait qu’on en vendra 2 200 !"

La cuisson à la vapeur ou basse température est privilégiée pour conserver les nutriments."Nous réalisons des tests en laboratoires avec des scientifiques de l’université pour améliorer la qualité nutritionnelle de nos plats."

Tendre vers le zéro déchet

Tout est aussi fait pour renforcer le zéro déchet et diminuer l’empreinte carbone des plats produits et ce, jusqu’au nettoyage. Ainsi, une personne est chargée de préparer et peser, au gramme près, les ingrédients des plats qui seront préparés par les cuisiniers.

Les restaurants doivent prévoir le nombre de clients qu’ils devraient avoir. Pour cela, la météo est même prise en compte. Les pertes sont aussi mesurées,"si bien qu’au final nos invendus sont extrêmement réduits, continue le responsable des restos U.Nous avons aussi un fournisseur unique. Tout cela nous permet de fonctionner à flux tendu, et comme on le voit, nos stocks sont minimes. Envoyer nos plats à Mons et Bruxelles depuis Louvain-la-Neuve? Il y a le trajet du camion - pour Bruxelles, on a regardé l’horaire optimal pour éviter les bouchons du ring - mais cuisiner de grandes quantités à un seul endroit est moins impactant que de disposer de plusieurs petites infrastructures."

Une fois les repas chauds concoctés, ils sont amenés à basse température avant d’être emballés et dispatchés vers les restaurants. Le lendemain, ils seront remis à température et servis aux clients. En travaillant à J-1 dans les cuisines, le stress du personnel est réduit, fait remarquer le responsable des restos U.

Aussi en take-away

Un service take-away existe aussi. Il a été mis en place lors de la crise sanitaire et vu le grand succès rencontré, il a été perpétué. On peut commander, le grand public aussi, via l’application des restaurants universitaires. Et les barquettes sont compostables.

"Manger bien, manger sain, manger durable": l’UCLouvain fait tout pour respecter le slogan de ses restaurants.