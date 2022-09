Louvain-la-Neuve: une journée «Dring Drink» pour les 30 ans de Pro Velo

Un parcours d’agilité était prévu pour les plus jeunes:"Ils devaient franchir quelques difficultés leur permettant de se tester, indique Dimitri Bonnevie, éducateur vélo.Et nous sommes là pour les conseiller".

Il n’était pas question de marquage ou de réparation de vélos:"Nous renvoyons les personnes vers nos services. L’après-midi est avant tout festive", signale Marie Hekkers.

Un concours était organisé à destination du public:"Nous avions trois épreuves. Un parcours lenteur sur lequel il fallait rester le plus longtemps sur le vélo, faire du surplace sans mettre pied à terre de manière à tester la maîtrise sur le vélo. Il y avait ensuite une épreuve de gonflage de pneu le plus vite possible et ensuite le dépliage et le remontage d’un vélo pliable Brompton", précise Dimitri Bonnevie."Pour les enfants, incapables de déplier et remonter le vélo, nous avions prévu un puzzle. Les papas pouvaient aider pour la course lenteur", précise Marie Hekkers.

Le vélo était au centre des activités mais il y avait d’autres activités, des jeux en bois, de la musique, ainsi qu’un vélo kamishibaï, petit théâtre sur deux roues qui regorge d’histoires.