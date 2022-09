Louvain-la-Neuve: le parc Courbevoie est enfin ouvert au public

Ce parc de 1,6 hectare est installé au cœur du nouveau quartier Courbevoie, à l’entrée de Louvain-la-Neuve. Il fait le lien avec le quartier de la Baraque. Il est bordé d’arbres et de bancs, pour permettre aux promeneurs et promeneuses de profiter de cet espace vert. Des plans d’eau agrémentent les lieux et serviront de bassins d’orage en cas de fortes pluies.

Des explications peu claires

La réalisation du parc est une charge d’urbanisme imposée par la Ville dans le permis accordé à l’UCLouvain, propriétaire des terrains, pour la construction du quartier Courbevoie. L’UCLouvain a chargé la SA Les Jardins de Courbevoie de la mise en œuvre du permis. Une fois le parc réalisé, il devait être cédé à la Ville pour devenir un lieu public. Les riverains et plus largement les Néolouvanistes attendent son ouverture depuis juin 2020. Les raisons du retard n’ont jamais été clairement expliquées à la population, les uns et les autres se renvoyant la balle. Après la crise politique de janvier 2022 et le rabibochage de la majorité, il avait été décidé d’accélérer le dossier.

En juillet dernier, Jean-Luc Son, au nom de la SA Les Jardins de Courbevoie, placardait un écriteau sur les grilles entourant le parc. Il y indiquait que la Ville ne respectait pas ses engagements. La communication de la Ville n’avait alors pas été claire, l’UCLouvain s’était tue.

Mais aujourd’hui donc, hip hip hip hourra! le parc est ouvert. Le reste, c’est du passé. Suite à une visite entre le promoteur, l’UCLouvain et la Ville, le collège communal pourra très prochainement accorder la réception provisoire des travaux du parc. Des plantations devront encore se faire à l’automne mais elles n’empêchent pas la réception du parc ni son ouverture au public.

Une zone d’immersion temporaire provisoire

Par ailleurs, suite à des discussions entre la Ville, l’UCLouvain et le SPW, une zone d’immersion temporaire (ZIT) provisoire a été réalisée par l’UCLouvain et le SPW dans les champs qui bordent la Nationale 4. L’objectif? Temporiser d’éventuels écoulements, tels que vécus lors des inondations en juin et juillet 2021 suite aux conditions météo exceptionnelles et à la présence des chantiers du parking relais et des bretelles d’accès à l’autoroute. Cette zone tampon constitue une solution transitoire en attendant la finalisation des études menées dans le cadre du développement des 30 hectares de la zone dite "SOL extension Monnet".