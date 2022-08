Les ministres Caroline Désir et Frédéric Daerden en visite à l’athénée royal Paul Delvaux à Ottignies pour la rentrée

Toute cette semaine, les responsables de WBE parcourent le territoire pour voir comment se passe la rentrée.

«J’espère que vous ne m’en voulez pas d’avoir écourté vos vacances»

"Cette rentrée a été qualifiée d’historique dans la presse car des réformes importantes entrent en vigueur dont celle des rythmes scolaires. J’espère que vous ne m’en voulez pas trop d’avoir écourté vos vacances, a lancé la ministre Désir aux élèves.Mais cette réforme permet une meilleure alternance entre les périodes de travail et de repos lors desquelles vous pourrez mieux recharger vos batteries. J’espère que vous pourrez vivre les bienfaits de cette réforme et être dans de meilleures conditions pour apprendre."

La ministre a aussi appelé les élèves à être des acteurs de l’école, insistant sur l’importance de la démocratie scolaire avant de saluer le travail précieux des enseignants.

Au final, elle a souhaité à tous, élèves et enseignants,"une année sereine et plus régulière dans les apprentissages", après des années chahutées par les mesures sanitaires.

Pour la directrice, Carole Sterckx, la grande Schroumpfpréfète, comme il est écrit à côté de la porte d’entrée de son bureau, le grand défi de l’école est d’ailleurs de faire face aux conséquences de la crise sanitaires sur les élèves."Cette crise a eu un impact psychologique et pédagogique sur eux, nous a-t-elle dit.Elle n’a pas été sans conséquence sur les apprentissages. Certains élèves ont besoin d’aide et d’être entourés. Nous devons veiller à rééquilibrer ça sans mettre les élèves en difficulté pour qu’ils sortent de l’école avec un niveau suffisant pour continuer dans leur vie."

Dans son discours de bienvenue aux élèves de troisième secondaire, la directrice a souligné que"les professeurs mettent tout en œuvre pour développer vos potentialités et vous accompagner sur le chemin de l’émancipation afin de vous permettre de trouver votre voie et de bâtir librement votre vie. Mais pour que l’investissement des professeurs porte ses fruits, vous, élèves, avez des responsabilités, vous devez faire votre part du travail. Et si vous n’êtes pas impliqués dans les apprentissages, des mesures moins sympathiques sont prévues."

Les voilà prévenus!

Une tablette pour tous

La directrice a enchaîné avec un autre avertissement:"Si par mégarde, vous ne respectez pas le règlement d’ordre intérieur, Monsieur le proviseur vous accueillera avec grand plaisir, mais je ne suis pas sûre que le plaisir sera partagé."

Elle leur parlera aussi d’un projet numérique que porte l’école, celle de doter tous les élèves d’une tablette. Ce projet débute cette année avec les troisièmes et quatrièmes secondaires justement.

"C’est important pour deux raisons principales, nous a confié la directrice. Tout d’abord, même ici à Ottignies, dans le Brabant wallon, il y a des élèves qui n’ont aucun équipement numérique à la maison et qui n’ont pas internet. Nous nous devons de donner accès à tous nos élèves aux mêmes chances. Le deuxième enjeu est lié aux nouvelles manières de voir les apprentissages. Les élèves ne passeront pas leur journée sur leur tablette mais ce sera un outil supplémentaire. Leurs professeurs sont équipés et formés depuis un an. Mais aucun professeur ne sera obligé d’utiliser la tablette s’il ne se sent pas à l’aise avec. Mais j’ai un nombre suffisant d’enseignants qui sont prêts à l’employer."

Les ministres ont aussi rendu visite aux élèves de première secondaire qui, ce mercredi matin, faisaient du sport, du water-polo dans la piscine de l’école, notamment.

Une rentrée en douceur pour les premières secondaires

Ces élèves sont entrés dès lundi pour leur permettre d’appréhender leur nouvelle école et de découvrir leurs nouveaux compagnons de classe tandis que les élèves des autres années n’étaient pas encore là. Ces premiers jours, un programme spécifique avec, entre autres, des jeux, leur était proposé, les cours commençant véritablement ce jeudi. De quoi passer le cap de ce grand changement en toute tranquillité.

Luca et Maxime, très heureux de débuter l’année, en ont témoigné auprès des ministres et de la directrice.

Pour conclure, reprenons les mots de la directrice à ses élèves de 3e secondaire:"À vous de jouer en vous mettant au travail dès maintenant."