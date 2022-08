Louvain-la-Neuve: ivre, le voleur s’était uriné dessus

À l’arrivée de la patrouille, l’homme, qui est né en 1964 et est aujourd’hui domicilié à Mont-Saint-Guibert, était dans un tel état qu’il s’est… uriné dessus. Il était également en pleurs lorsque les agents l’ont emmené au poste.

«J’ai complètement arrêté»

"Je regrette évidemment les faits, a-t-il affirmé devant le tribunal correctionnel.J’ai des antécédents mais le vol, ce n’est pas dans mes habitudes. C’est à cause de la consommation d’alcool. Aujourd’hui, j’ai complètement arrêté, parce que j’ai eu trop de problèmes avec ça. Je consulte un psychiatre et avec le médicament qu’il m’a donné, je suis dégoûté de la boisson."

D’après le ministère public, le prévenu est bien connu de la police locale, les agents le croisant régulièrement alors qu’il est ivre dans les rues de la cité universitaire. Son casier judiciaire montre que son problème avec l’alcool n’est pas neuf. Quant aux vols, on en trouve aussi parmi ses condamnations en correctionnelle, mais celles-ci sont effectivement anciennes. Il n’a cependant plus droit au sursis simple…

«Je ne suis pas rassurée»

"J’entends que Monsieur s’est repris en main mais il n’apporte aucun élément pour le prouver et je ne suis pas rassurée, avait requis la substitute à l’audience.Une peine de quinze mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire lui permettra peut-être de démontrer qu’il peut s’abstenir de consommer…"

L’avocate de la défense a expliqué avoir été désignée tardivement et avoir ainsi manqué de temps pour apporter de pièces à l’appui des déclarations de son client. Elle a souligné que le Guibertin n’est pas connu pour des faits de violence et que, lorsque les étudiants l’ont surpris, n’a pas cherché fuir et a directement avoué les faits à la police. "Son psychiatre est parvenu à le faire arrêter de boire, il faut un suivi pour s’assurer que ça continue", a plaidé le conseil.

Ahmed écope d’une peine de probation autonome de deux ans, dont les conditions principales sont de ne plus consommer d’alcool et de poursuivre le suivi en cours.