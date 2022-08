Piscine olympique de Louvain-la-Neuve : début du chantier ce lundi 29 août

Cette piscine, aux dimensions olympiques avec un bassin de 50 mètres sur 25 et qui comportera aussi une tribune de 200 places et une pataugeoire, avait obtenu son permis unique début juillet dernier.

Les travaux devraient durer deux ans et l’ouverture de la nouvelle infrastructure aquatique est donc prévue courant 2024. Pendant ce temps, les deux bassins actuels restent accessibles.

La nouvelle piscine est en effet construite sur une autre zone, en lieu et place de la bulle de tennis et de l’ancienne pisciculture de l’université, le long du boulevard de Lauzelle.

Celles-ci seront démolies dès le 5 septembre, après le passage d’une société spécialisée en désamiantage, puisqu’il s’y trouve encore quelques éléments en amiante, indiquent les copropriétaires.

Les jours précédents seront quant à eux consacrés à la préparation du chantier: pose de barrières pour délimiter la zone, installation des conteneurs qui abriteront notamment les bureaux du chantier, préparation du terrain.

«Une piscine unique»

La piscine entend être ouverte à tous, de la personne qui apprend à nager au sportif de haut niveau."La nouvelle piscine sera unique en Fédération Wallonie-Bruxelles: le bassin sera modulable et pourra se diviser en plusieurs parties, avec des profondeurs diverses, selon les besoins sportifs ou d’enseignement et les publics à accueillir", soulignent les copropriétaires.

Ces travaux n’auront aucune incidence sur la circulation routière, si ce n’est la réquisition de 38 places de parking pour la durée des travaux, à proximité directe du chantier.

Dans le cadre du projet, la mobilité dans le quartier sera revue, les bus débarquant les nageurs au niveau du boulevard, notamment.

Le budget estimé de la piscine s’élève à quelque 22 millions €, en hausse de 35% par rapport au montant de l’offre remis par le consortium ayant remporté le marché public. En cause, l’inflation et la hausse des coûts des matériaux. La Région et la Province subsidient le projet tandis que les trois copropriétaires devraient y mettre chacun près de 5 millions €.