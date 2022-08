Pro Velo accompagne les cyclistes depuis 30 ans

"Pour faire bref, le Gracq est plus dans la revendication et Pro Velo, c’est l’accompagnement du cycliste", explique Marie Hekkers, chargée de projet chez Pro Velo pour le Brabant wallon.

Partie de rien, la nouvelle association emploie aujourd’hui une centaine de personnes dont dix à Ottignies où se trouve un des sept centres en Belgique. Faut dire que le vélo a le vent en poupe ces dernières années:"Depuis 2008, avec la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, nous avons mis en place un observatoire régulier des déplacements à vélo. On fait nos comptages en 12 endroits entre 7h et 9h du matin. De 300 cyclistes en 2008, on est passé à plus de 1 000 aujourd’hui."

Autant dire que la demande de services, et ils sont nombreux chez Pro Velo, a explosé. "On a connu un boom au niveau de l’atelier pour les entretiens et réparations (NDLR: quatre mécaniciens travaillent au centre d’Ottignies)mais aussi un boom des demandes d’information et des demandes d’itinéraires."

«Un allié naturel et incontournable de l’évolution de nos villes»

Il faut dire que la mobilité fait partie des préoccupations majeures des citoyens et que dans ce cadre, la mobilité douce apporte une réponse au défi écologique:"Le vélo est devenu un allié naturel et incontournable de l’évolution de nos villes",annonce Pro Velo.

"Nos missions évoluent mais le profil des gens qui font appel à nos services aussi,poursuit Marie Hekkers.Avec l’avènement des vélos électriques, les personnes plus âgées ont repris goût au vélo par exemple et ces dernières prennent souvent part à nos formations."

Des formations pour les citoyens, des formations dans les écoles et dans les entreprises… la palette des services proposés par l’association ne cesse de s’étoffer.

"Ce qui fonctionne très bien, ce sont les tests. Les vélos électriques coûtent assez cher, il est donc utile d’en tester l’un ou l’autre avant d’acheter. Les gens peuvent acheter les vélos qu’ils testent et on a plus ou moins 50 % d’achat dans ce contexte. En plus, l’avantage qu’on offre, c’est la formation."

Ce qui fonctionne très bien aussi chez Pro Vélo, ce sont les locations longue durée. À Ottignies, grâce au soutien de la Ville, ce sont ainsi 56 vélos neufs qui sont mis à disposition des candidats.

"On a aussi de plus en plus d’entreprises qui font appel à nous pour des tests de vélos et cela donne aussi des résultats très positifs. Cette période de rentrée scolaire est aussi très importante car elle est propice au changement de mobilité. Il y a d’ailleurs souvent un pic dans les visites dans nos installations en septembre. On le voit aussi aux accessoires et équipements que l’on vend."

Ce samedi, pour les 30 ans de Pro Velo, le rendez-vous est fixé sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve. Des animations sont au programme de 14h à 18h. C’est aussi l’occasion de faire connaissance avec une association qui n’a pas fini de faire parler d’elle.

www.provelo.org